FGR decidirá investigación a Ruffo por posible vínculo con “el Chapo”, señala Sheinbaum

Sobre los presuntos vínculos de Ernesto Ruffo Appel con "El Chapo", la presidenta Sheinbaum dijo que será la FGR decidirá si lleva a cabo esa investigación.

Será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine la necesidad de investigar distintas publicaciones sobre presuntos vínculos del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel con el crimen organizado, sobre todo el narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán.

Después que un diario de circulación nacional publicó que “el Chapo” declaró en 1993 ante un agente de la ex PGR que Ruffo Appel daba a protección a los Arellano Félix, y que a través de la Procuraduría estatal, entregaba credenciales de la policía judicial a integrantes de ese cártel, la Primera Mandataria recordó que el ex presidente Felipe Calderón también hizo referencia a esta información.

“Ya que la fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Es decir, Felipe Calderón denuncia en 2017 a través de sus redes sociales algo similar a lo que publica hoy Millennium. Y, bueno, pues, ya la fiscalía que, todo caso, revise si es pertinente una investigación o no. Pero, si se fijan, es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993, con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero, bueno, ya la fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no.

-¿Usted haría un llamado a que se realizara esta investigación?

-Ya que lo defina la fiscalía”.

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Por otra parte, Sheinbaum Pardo evitó dar una opinión sobre un posible acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos e Ismael “El Mayo” Zambada, tras darse a conocer la recomendación del juez Brian M. Cogan, para que el líder del cártel de Sinaloa cumpla su cadena perpetua en una prisión médica federal. La Jefa del Ejecutivo Federal simplemente digo, que sigue la investigación de México de cómo llegó el capó a Estados Unidos.

“¿Qué opina el gabinete de seguridad? ¿Siguen las investigaciones por parte de la fiscalía sobre el tema de cómo llegó este capo de la delincuencia organizada a Estados Unidos? Lo que ocurrió aquí en México, esas investigaciones continúan en la fiscalía, y y, pues, es la sentencia que dan en Estados Unidos”.

Recordó que la Fiscalía mantiene plena autonomía para conducir las investigaciones en ambos temas para integrar las pruebas y definir las acciones legales que deberá seguir.

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