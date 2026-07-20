Pagar tu crédito Infonavit ahora es más fácil: ya puedes hacerlo en tiendas OXXO y sin comisión
Los acreditados del Infonavit ya cuentan con una nueva forma de realizar el pago de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda
Si tienes un crédito del Infonavit, ahora vas a poder hacer tus pagos de una forma mucho más cómoda, sin estar correteando el horario de los bancos.
El organismo anunció una alianza con OXXO para que los derechohabientes puedan pagar sus mensualidades o hacer abonos a su crédito directamente en cualquiera de las tiendas de la cadena, las 24 horas del día, los siete días de la semana y, además, sin pagar comisión.
¿Qué créditos del Infonavit ya se pueden pagar en OXXO?
El nuevo servicio ya está disponible para quienes tienen alguno de estos financiamientos:
- Crédito hipotecario Infonavit.
- Crédito para mejora de vivienda.
- Mejoravit Solo para Ti.
Así, los acreditados pueden pagar su mensualidad o, si quieren, adelantarle a la deuda para terminar de liquidarla más rápido.
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¿Cuánto dinero puedes pagar en OXXO por tu crédito Infonavit?
De acuerdo con el Infonavit, el monto máximo permitido es de 10 mil pesos por cada transacción. Los pagos se pueden hacer en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, así que cada quien puede elegir la opción que más le acomode.
¿Qué necesitas para pagar tu crédito Infonavit en una tienda OXXO?
El trámite está bastante sencillo porque lo único indispensable es tener:
- Tu número de crédito Infonavit de 10 dígitos.
- El monto que vas a pagar.
- Efectivo o una tarjeta de débito o crédito.
Ese número de crédito es la referencia para que el pago se aplique correctamente a tu financiamiento.
¿Cuáles son las ventajas de pagar tu crédito Infonavit en OXXO?
La principal ventaja es que ya no tienes que andar viendo si el banco sigue abierto. Muchas tiendas OXXO operan las 24 horas, así que puedes hacer el pago cuando mejor te acomode.
Además, no te cobrarán comisión por usar este servicio, lo que también significa un ahorro frente a otras opciones de pago.
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