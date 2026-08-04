Nueva fecha de ingreso a clases UNAM 2026: cómo cambia el calendario de licenciatura

La UNAM anunció las fechas de inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso y reingreso del ciclo escolar 2026-2027.

La UNAM anunció cambios en el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de licenciatura tras una sesión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Las modificaciones responden a las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, por lo que las fechas que ya estaban marcadas en el calendario escolar tuvieron que moverse.

¿Por qué la UNAM cambió las fechas de inicio de clases para 2026?

De acuerdo con la universidad, el ajuste busca dar salida a las recomendaciones que surgieron tras revisar el proceso de ingreso a licenciatura debido a las irregularidades.

En un principio, el calendario señalaba que toda la comunidad universitaria regresaría a clases el lunes 10 de agosto de 2026. Sin embargo, después de aceptar la recomendación de la Comisión Técnica, la UNAM decidió hacer algunos cambios.

TE PUEDE INTERESAR: Debe haber consecuencias ante el fraude en la UNAM así como transparencia y calidad en otras universidades: Marco Fernández

Así cambia el calendario de ingreso a la licenciatura UNAM: ¿cuándo empiezan las clases para estudiantes de nuevo ingreso?

La UNAM informó que la intención es que las y los estudiantes que llegan por primera vez a licenciatura arranquen clases el lunes 31 de agosto de 2026.

Esto aplica para quienes fueron aceptados mediante:

Pase reglamentado.

Concurso de selección.

TE PUEDE INTERESAR: El semestre en la UNAM no podrá iniciar en la fecha prevista y el examen de control se aplicará a 58 mil aspirantes de manera presencial: María Soledad Funes

Regreso a clases UNAM 2026: ¿qué fecha tendrán los alumnos de reingreso a la licenciatura?

Para quienes ya estudian una licenciatura en alguna facultad o escuela de la UNAM, el regreso quedó programado para el lunes 17 de agosto de 2026.

Así que, si ya formas parte de la comunidad universitaria, esa será la fecha en la que volverás a las aulas.

¿Cómo queda el calendario de inicio de clases de la UNAM 2026-2027?

Con estos ajustes, el arranque del semestre para licenciatura queda así:

Alumnos de reingreso: lunes 17 de agosto de 2026.

Estudiantes de nuevo ingreso: lunes 31 de agosto de 2026.

La UNAM recomienda echarle un ojo a los canales oficiales de cada facultad y escuela, porque por ahí irán dando a conocer los detalles de este proceso, sobre todo los relacionados con el examen de control y los trámites que todavía están pendientes.

TE PUEDE INTERESAR: “Decisión sensata”: Especialista explica por qué repetir el examen de la UNAM beneficiará a quienes no hicieron trampa