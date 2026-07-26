Clara Brugada inaugura la primera Utopía en Tlalpan para impulsar la zona de Topilejo

Hoy fue inaugurada la primera Utopía de la alcaldía Tlalpan en la zona de Topilejo, por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la que reconoce y visibiliza la tradición productora del maíz en la zona y la importancia de este producto.

Durante el evento, la mandataria capitalina aseguró que estos proyectos forman parte de la revolución urbana que integra servicios y derechos para llevarlos a los lugares más lejanos.

Reconoció el esfuerzo y coordinación realizada con la Asamblea Comunal para decidir bajo consenso, donar el espacio para la construcción de la Utopía del Maíz, que contó con una inversión de 253 millones de pesos para la transformación de 50 mil metros cuadrados y garantizar servicios integrales para la población de Tlalpan, principalmente de Topilejo.

¿Qué instalaciones tiene la Utopía Centli?

Brugada Molina señaló que la Utopía Centli cuenta con una Casa de las Semillas para préstamo e intercambio; un banco de geoplasma para la protección del patrimonio biocultural; y un laboratorio de semillas que vigilará que no haya especies transgénicas.

Esto último en el marco del decreto publicado en 2025 para declarar a la Ciudad de México como un territorio libre de maíz transgénico.

“¿Por qué se decidió llamarla Utopía del Maíz? En primer lugar, porque sin maíz no hay país; y porque estamos en una zona productora de maíz. Aquí en Topilejo se produce maíz y es una de las zonas que más produce maíz en toda la ciudad”, explicó al también reconocer la labor de los productores.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno recordó que las Utopías son el reflejo de la decisión de reunir en un solo lugar los derechos que durante décadas estuvieron fragmentados para la población, como áreas verdes, espacios culturales y comunitarios, así como centros de salud y de cuidado infantil, entre otros.

Entre los principales servicios, Brugada Molina refirió que las instalaciones cuentan con el Sistema Público de Cuidados, centros de Cuidado infantil para niñas y niños de 45 días hasta 6 años de edad, Casa de Día para adultos mayores, espacios de rehabilitación con hidroterapia; además de lavanderías, comedores, y áreas deportivas, como la alberca olímpica, canchas de fútbol, pádel, voleibol, Skate Park, entre otras.

¿Qué servicios culturales y de salud se ofrecerán?

La Utopía del Maíz cuenta con clases de danza, música y teatro; además de un auditorio con capacidad de 400 personas para diversas actividades; aula digital y aula de ciencias; foros al aire libre; biblioteca; y figuras animatrónicas.

Mientras que en salud las instalaciones cuentan con odontología, ginecología, laboratorios clínicos gratuitos, y mastógrafo.

Brugada Molina garantizó lograr avances para atender el problema de movilidad en Topilejo, un tema prioritario para esta zona, por lo que aseguró que regresará en dos meses con una solución a la problemática, e indicó que, en tanto, se aumentará el número de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, (RTP), en Topilejo.

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