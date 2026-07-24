Clara Brugada entrega 41 viviendas sociales en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo entrega de 41 vivienda social en la avenida Aztecas, colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, donde se invirtieron 37 millones de pesos.

Al dar las llaves de sus departamentos a los nuevos inquilinos, la mandataria aseguró que en los dos años que lleva su gobierno, han invertido 18 mil millones de pesos en la construcción de casas-habitación.

“Este año nos proponemos alcanzar 10 mil viviendas nuevas, las vamos a entregar y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda”.

La mandataria dijo que este viernes en total se otorgarán 141 viviendas con una inversión total de 124 millones de pesos. “Hablamos de la construcción de más de 10 mil metros cuadrados de vivienda social”.

Entregamos en la col. Ajusco, Coyoacán, un nuevo desarrollo habitacional de 41 departamentos fruto de la lucha comunitaria y el esfuerzo conjunto con el presupuesto público. Con mensualidades ajustadas a menos del 20% de los ingresos de las familias, hacemos posible que la… pic.twitter.com/xCVlWx1WOt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 24, 2026

¿Dónde estarán los próximos proyectos de vivienda?

Dio a conocer que en los próximos días se va a hacer entrega de más apartamentos. Son cuatro proyectos en las colonias: Ampliación Petrolera en la alcaldía Azcapotzalco; en la colonia Moctezuma de Venustiano Carranza y en las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

Todos los departamentos, explicó, tienen entre 55 y 60 metros cuadrados.

El costo, indicó, está entre los 700 y 900 mil pesos.

“Construimos vivienda a precios justos y ofrecemos financiamiento a tasa cero. No se cobra intereses a este financiamiento”, dijo.

La justicia social comienza cuando garantizamos el derecho a la vivienda. Por eso construimos hogares bien ubicados, cerca de las escuelas, de los centros de trabajo, del transporte público y con todos los servicios para que nadie tenga que alejarse de la ciudad por falta de… pic.twitter.com/GyW8BhxrRp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 24, 2026

¿Cómo se asignan estas viviendas?

Las viviendas solo se otorgan a través de organizaciones sociales. A esto se le llama, indicó, “co-producción de vivienda porque hace mucho esfuerzo la organización. Sin la organización no hubiera sido posible la producción de vivienda, pero también sin el gobierno democrático”.

En la entrega de llaves estuvo presente el diputado de Morena, Gerardo Villanueva, promotor y gestor de la organización “Unión Popular Benita Galeana”.

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