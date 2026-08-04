Sheinbaum firma decreto por la transparencia… “información ya no será a criterio”

Con la firma del Decreto de Transparencia, la Presidenta busca garantizar la máxima publicidad de la información gubernamental y que el acceso a los datos públicos ya no quede sujeto a criterios discrecionales. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El decreto de transparencia fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de garantizar la máxima publicidad de la información gubernamental, asegurando que el acceso a los datos públicos ya no quede sujeto a criterios discrecionales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que se mantiene y aclara la reserva de documentos relacionados con seguridad nacional o de asuntos bajo litigio.

“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director, de una de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier secretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que por el procedimiento administrativo judicial no puede informarse”.

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Indicó que cada mes se presentará información relacionada a contratos públicos de las dependencias.

“Y cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces es transparencia total del gobierno de México y para el inicio de sesiones del Congreso se va a incorporar este decreto a la ley de transparencia para garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas de lo que hace el gobierno de México”.

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Publicación de contratos y fortalecimiento de la plataforma

Previamente, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que el decreto busca impulsar que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. Explicó que tras el fin del INAI y la transferencia de sus funciones, la plataforma de transparencia presentaba fallas constantes, pero ya ha sido estabilizada.

“Primero, pues este decreto lo que va a buscar es impulsar a que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. La, como ustedes saben, cuando el INAI terminó y que iba a ser transferido a la, bueno, una parte a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el portal de transparencia estaba caído casi todo el tiempo, estaba, estaba siempre abajo. Bueno, durante nuestra recepción del la plataforma, la hemos estado estabilizando, ya que es una plataforma que cuenta con más de 8 años que fue creada. Esto para que todo el mundo tenga un acceso oportuno a la información. Se incorporaron también nuevas herramientas de descarga de información que permite para todos los que consultan bajar la información de manera más fácil y además que la puedan manipular o analizar de manera más esquemática también con mayor facilidad. Y a más tardar en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público”.

Buenrostro explicó que el proyecto está basado en cuatro áreas.

“¿En dónde está orientado este decreto principalmente? En cuatro áreas. Uno es la parte de contrataciones públicas, la parte de filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, y es una invitación para sumarse también a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno. Esta información se concentrará y se mantendrá actualizada en la plataforma de transparencia”.

Contrataciones, filiales de Pemex y CFE y auditorías

En Contrataciones Públicas recordó que anteriormente los contratos del Gobierno federal se publicaban cada tres meses, ahora será mensual. Respecto a las filiales de PEMEX y CFE enfatizó que se garantizará la máxima publicidad, limitando las reservas únicamente a lo establecido por la Constitución en casos de interés público y seguridad nacional. Se incluirán informes ante agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de las filiales de PEMEX y sus consejos de administración.

Fiscalización y Auditorías: Se integrarán procesos de revisión para fomentar la rendición de cuentas.

Inclusión de Poderes y Niveles de Gobierno: El decreto extiende la invitación para que todos los poderes y órdenes de gobierno sumen y concentren su información actualizada en la plataforma.

Finalmente, Buenrostro Sánchez adelantó que además de la publicación de este decreto, se contemplan modificaciones directas a la Ley General de Transparencia para respaldar legalmente estas acciones hacia un acceso más oportuno y transparente para toda la ciudadanía. El decreto transparencia también será incorporado a la legislación durante el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso.

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