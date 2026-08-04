Alfonso “N” ingresa al Altiplano tras su captura en Michoacán

Alfonso "N" presunto líder del cártel de los Reyes en su llegada al altiplano. Foto: Mario C. Rodríguez.

Este martes a las 9:15 de la mañana, Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringua” ingresó al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, luego de su detención la semana pasada en Michoacán, en un traslado encabezado por la DEFENSA y la Guardia Nacional.

Traslado al penal federal del Altiplano

El sospechoso fue detenido la semana pasada en Michoacán, lo que provocó una respuesta por parte del crimen.

Además, Alfonso Fernández Magallón, cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín.

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🔴Alfonso “N”, identificado como presunto líder del Cártel de los Reyes, fue ingresado esta mañana al penal federal del Altiplano, en el #Edomex.



El sospechoso fue detenido la semana pasada en Michoacán y cuenta con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de… pic.twitter.com/JoAl9Nz3hB — W Radio México (@WRADIOMexico) August 4, 2026

Recompensa y operativo de seguridad

De acuerdo con la información disponible, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien proporcionara información que llevara a su captura.

El traslado estuvo encabezado por la DEFENSA y la Guardia Nacional, culminando con el ingreso de Alfonso N al penal federal del Altiplano a las 9:15 horas.

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