Derechos de audiencias: abren consulta pública sobre nuevos lineamientos

Al insistir que no hay interés de censurar a la radio y la televisión, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de los detalles del proceso de consulta pública sobre los Derechos de audiencias.

Durante la mañanera la Primera Mandataria enfatizó que lo que se busca con los lineamientos donde pueden participar empresas, la sociedad civil y ciudadanía en general es consolidar la autorregulación y garantizar información veraz y plural para la ciudadanía yendo más allá a que la gente sólo decida si apagar o encender la radio y televisión.

“Que es muy importante y que quedara muy claro porque no tiene nada que ver con censura. Nada, porque nosotros creemos en el derecho a la información. Pero también creemos que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio, “Oye, si hablaste de esto habla de esta manera. Si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira, porque aquí están las pruebas que te estoy planteando de que es una mentira.” O hablaste de mí, permíteme eh participar en tu medio para poder dar mi versión. Porque si bien la objetividad eh es difícil de establecer, la pluralidad en la información es importante”.

A pesar que en los lineamientos generales puestos a consulta, contempla mecanismos de protección para las audiencias a través de quejas, recomendaciones y posibles sanciones o multas por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Sheinbaum Pardo enfatizó que el principal objetivo es contar con el acceso a la información real. Los Derechos de audiencias forman parte de este proceso de consulta.

“En la ley que ya está establecido el tema de las multas, la comisión pues tendrá que decidir porque finalmente tiene su autonomía técnica. Desde mi perspectiva no se trata de multar, o sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio eh regulador o defensor de audiencias. El objetivo pues es que sea eh que no haya mentiras y que el agraviado o cualquiera, cualquier mexicano o mexicana diga “Es importante que se den los distintos puntos de vista” en cualquiera de las estaciones de radio, de televisión”.

Consulta contempla participación de ciudadanía y concesionarios

A pesar que se aclara que la aplicación de los lineamientos se dará a concesionarios de televisión abierta, radio, públicas y de paga, así como programadoras, la Jefa del Ejecutivo Federal no descartó que posteriormente se amplíe a prensa escrita y plataformas digitales.

“Se abre consulta para que todas y todos participen. Esta comisión regula radio y televisión. Eh le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas que también no están en este en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad”.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó que para cumplir con la Nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, avalada en 2025, es necesario fijar los lineamientos que son los derechos de audiencias y responsabilidades de los medios donde se les obligará a contar con un código de ética y a designar personas defensoras de las audiencias.

“Son 20 días de consulta, del 27 de julio al 21 de agosto. Participación activa de audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y en todo caso hacer propuestas sobre estos lineamientos que ya se encuentran en este portal. Estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras tanto de uso comercial como de uso público”.

Ante esto la Presidenta de México pidió a la población en generar a participar en la consulta para cumplir con la ley además proponiendo una auto regulación en materia de Derechos de audiencias.

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