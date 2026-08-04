Propone PAN garantizar derecho de réplica en las mañaneras

Jorge Romero, líder nacional del PAN, plantea incorporar mecanismos de verificación, respuesta y rendición de cuentas en las conferencias presidenciales.

El derecho de réplica fue el eje de una iniciativa anunciada por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, para que las conferencias presidenciales cuenten con reglas de verificación, respuesta y rendición de cuentas, al considerar que ese espacio debe estar sujeto a las mismas disposiciones que se pretenden aplicar a los medios de comunicación.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente panista acusó a Morena de impulsar una estrategia para controlar la información con el argumento de combatir la desinformación, lo que, afirmó, representa un riesgo para la libertad de expresión.

“Morena no sólo quiere callar a la oposición, hoy te quiere callar a ti”, sostuvo.

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Romero Herrera aseguró que el gobierno pretende otorgarse la facultad de decidir qué información es verdadera, cuál es falsa o está fuera de contexto, así como determinar qué pueden publicar los medios de comunicación, periodistas, políticos y ciudadanos.

En @AccionNacional exigimos derecho de réplica en las mañaneras.



Morena no solo quiere callar a la oposición, te quiere callar a ti.



Defenderemos la libertad de expresión y exigimos reglas claras para que el gobierno también rinda cuentas.



La libertad de expresión es un… pic.twitter.com/sD9XwnZzSV — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 4, 2026

Proponen reglas para las conferencias presidenciales

En su mensaje, afirmó que esta situación forma parte de una serie de decisiones que, a su juicio, han concentrado el poder en el actual gobierno, al mencionar la desaparición de organismos autónomos y los cambios al Poder Judicial.

También señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado revisar la regulación de la radio y la televisión, con la posibilidad de extender ese modelo a medios digitales y plataformas de redes sociales.

Como ejemplo, recordó el caso de Puebla donde se aprobó una legislación que permitía sancionar publicaciones en redes sociales cuando alguna autoridad se sintiera agraviada, al advertir que este tipo de medidas pueden derivar en mecanismos de censura.

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Iniciativa plantea verificación y rendición de cuentas

Ante ello, anunció que Acción Nacional presentará una iniciativa para que las conferencias mañaneras cuenten con reglas claras de funcionamiento, incluyendo la obligación de presentar información verificable, garantizar el derecho de réplica a personas aludidas y establecer mecanismos de rendición de cuentas cuando se difunda información incorrecta.

“Si tanto les importan los derechos de las audiencias, también deben aplicarse a las mañaneras”, expresó.

Romero sostuvo que las conferencias presidenciales constituyen el espacio de comunicación más poderoso del país por su alcance y por utilizar recursos públicos, por lo que consideró necesario que existan mecanismos que permitan corregir información falsa o inexacta y ofrecer el mismo derecho de respuesta a quienes sean señalados.

El dirigente nacional del PAN afirmó que su partido defenderá la libertad de expresión, el trabajo de periodistas, medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanos que cuestionen al poder, al insistir en que ese derecho “no es una concesión del gobierno, sino un derecho de todas y todos los mexicanos”. El derecho de réplica forma parte de la propuesta que será presentada por la bancada panista.

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