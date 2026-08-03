“La ley es la ley para todos”: Kenia López exige al INE sancionar actos anticipados de campaña de cualquier político

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, se pronunció a favor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplique las sanciones correspondientes a las y los políticos que ya se encuentran realizando actividades de precampaña fuera de los tiempos legales establecidos.

En conferencia de prensa, la legisladora subrayó que cualquier actor político que encabece actos proselitistas de manera extemporánea debe responder ante la autoridad electoral por actuar al margen de la legislación vigente.

“Los actos anticipados de campaña se deben sancionar. Así de claro, porque eso dice la ley. Si una persona que está usando recursos públicos, que está llamando al voto, que está haciendo campaña, que está en una pre-prcampaña fuera de la ley, claro que debe ser investigada y en su caso debe tener la sanción correspondiente”, aseveró.

La postura ante perfiles de Morena y el respeto a la legislación

Cuestionada sobre los casos de aspirantes de Morena, como la senadora Andrea Chávez respecto a la gubernatura de Chihuahua o Andrés Manuel López Beltrán en sus aspiraciones hacia una diputación federal por Tabasco, Kenia López enfatizó que el marco normativo no contempla excepciones de ningún tipo.

La diputada panista reiteró que, más allá de nombres, apellidos o vínculos familiares con figuras prominentes de la vida pública, la autoridad electoral debe aplicar la norma con imparcialidad.

“¿Estamos hablando de Andrea Chávez y de Andrés Manuel López Beltrán? Estamos hablando de cualquier político o política a lo largo y ancho de este país, con cualquier ambición, me refiero a municipal, estatal, federal, legislativa, el que sea. La ley es la ley para todos”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora cuestionó el sentido de construir un marco legal electoral durante décadas si este no se respeta, e insistió en que ningún servidor público o aspirante debe utilizar recursos públicos, ni incurrir en actos anticipados que vulneren la equidad de las contienda.

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