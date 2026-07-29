¿Qué significa ‘Devil in a Skirt’? Quema en santuario de la virgen en Medjugorje genera protesta

'Devil in a Skirt': este es el significado de la frase que se volvió tendencia mundial. FB

La frase “Devil in a Skirt” se convirtió en una de las búsquedas más populares de internet después de que apareciera pintada sobre una estatua en el santuario católico de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. El hecho ocurrió tras un acto de vandalismo que incluyó un incendio y daños a imágenes religiosas, provocando indignación entre fieles y autoridades locales.

Han profanado los dos lugares más sagrados en Medjugorje, quemado el Altar exterior de la parroquia y vandalizado la imagen de la Virgen en el Monte de las Apariciones.



No hay mayor prueba de que la Virgen lleva muchas almas a Jesús, al Cielo, que el hecho de que el maligno se… pic.twitter.com/yyDjNQFmD8 — Irene González (@irene_freedom) July 28, 2026

El mensaje, acompañado de la expresión en bosnio “Davo u suknji”, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse qué significa y por qué apareció en uno de los sitios de peregrinación cristiana más conocidos del mundo.

¿Qué significa “Devil in a Skirt”?

La expresión “Devil in a Skirt” se traduce literalmente como “Diablo con falda” o “El diablo en una falda”. En el contexto del ataque contra el santuario de Medjugorje, la frase fue utilizada como un mensaje ofensivo dirigido a la imagen de la Virgen María, considerada por millones de creyentes como un símbolo de fe y devoción.

Estoy en Medjugorje, y esta noche han vandalizado el altar, y varias imagenes de la Gospa (la Virgen). Todavía hacen falta mas pruebas para ver que este lugar es de Dios? El enemigo no quiere la conversión ni las gracias que aquí suceden. pic.twitter.com/OLs4RX8fhr — Padre Manuel Navarro 🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮 (@manunavarro84) July 28, 2026

La inscripción también apareció en idioma bosnio con las palabras “Davo u suknji”, que hace referencia al mismo mensaje. Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables del vandalismo ni han explicado el motivo detrás de la frase.

¿Qué ocurrió en el santuario de Medjugorje?

El incidente ocurrió en el santuario de Medjugorje, uno de los principales centros de peregrinación católica en Europa. De acuerdo con reportes difundidos por la parroquia y medios internacionales, desconocidos incendiaron parte del altar exterior y dañaron varias estatuas religiosas con pintura y grafitis. Entre las frases escritas destacaba “Devil in a Skirt”, que llamó la atención por estar redactada en inglés.

Tras el ataque, responsables del santuario condenaron los hechos y comenzaron las labores para restaurar las imágenes afectadas, al tiempo que hicieron un llamado a mantener la calma y evitar actos de odio.

Atentado en #Medjugorje

Anoche vándalos atacaron el santuario:

• Pintan de negro la estatua de Nuestra Señora en el Colina de las Apariciones. “Devil in a skirt”

• Incendiaron el altar exterior de la Iglesia de Santiago.

Hay un detenido pic.twitter.com/aqqsd4PNhM — RED Vaticano (@RedVaticano) July 28, 2026

¿Por qué “Devil in a Skirt” se volvió tendencia?

La frase comenzó a viralizarse después de que fotografías y videos del santuario vandalizado circularan en TikTok, X, Instagram y Facebook. Miles de usuarios compartieron imágenes del grafiti sin conocer su origen, lo que impulsó búsquedas sobre su significado y su relación con el ataque ocurrido en Bosnia.

Aunque el mensaje ha generado diversas interpretaciones en redes sociales, hasta ahora no existe una explicación oficial sobre el motivo por el que fue escrito. Lo confirmado es que formó parte del acto de vandalismo registrado en Medjugorje y que el caso continúa bajo investigación por las autoridades locales.