UNAM abre investigación por el examen de admisión 2026; Instala Comisión Técnica independiente

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un nuevo paso para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en el examen UNAM de ingreso a licenciatura 2026 al instalar la Comisión Técnica que revisará el procedimiento de aplicación y los resultados del proceso de selección.

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¿Qué investigará la Comisión Técnica sobre el examen UNAM?

Durante la instalación de dicha comisión, el rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la investigación será independiente y que no habrá restricciones para revisar toda la información relacionada con el examen.

Los integrantes de la comisión tendrán facultades para solicitar documentación, entrevistar a funcionarios involucrados y determinar si existieron actos que comprometieran la equidad del proceso.

“La universidad se tiene que poner de lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. Esto no solo afecta a la universidad, afecta al conjunto de la sociedad. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Estamos interesados, en 1º lugar, en esclarecer lo que ocurrió. En 2º lugar, en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la universidad”. —

Aspirantes a ingresar a la @UNAM llegaron hasta la Torre de Rectoría para entregar un pliego petitorio y exigir que se aplique nuevamente el examen de admisión nivel licenciatura, pero esta vez de manera presencial.#AlAire @sandovalvictor #ReporterosW con el caso de Gaby… pic.twitter.com/7gCmHiSiV9 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 27, 2026

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¿Qué facultades tendrá la comisión y cuándo habrá resultados?

Lomelí también garantizó que el deslinde de responsabilidades llegará “hasta las últimas consecuencias” y adelantó que la Universidad buscará emitir conclusiones en los próximos días para brindar certeza a miles de aspirantes que permanecen en incertidumbre tras la suspensión del proceso de inscripción.

“Por eso es por lo que hay que insistir en la importancia de estudiar, de prepararse adecuadamente, de hacer bien las cosas. Y la universidad, en ese sentido, tiene que tomar las acciones para corregir la situación que se ha presentado. Por eso quiero decirles a todas y a todos ustedes que todas las opciones están sobre la mesa. Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria. Siéntanse en la libertad también de convocar a las o los funcionarios involucrados que ustedes consideren que deben de aportar mayor información, con la recomendación, insisto, de que si pudiéramos tener a la brevedad posible una ruta a seguir para atender el tema de qué hacer con aquellos estudiantes que han hecho en este momento están en suspenso en sus trámites de ingreso”, acotó Lomelí Vanegas.

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¿Quiénes integran la Comisión Técnica?

La Comisión Técnica quedó integrada por 16 especialistas en educación, matemáticas, estadística, informática, inteligencia artificial, derecho y evaluación educativa. El grupo será presidido por el investigador emérito Eduardo Bárzana García e incluye a exfuncionarios del Ceneval, exintegrantes del INEE y académicos de distintas áreas de la UNAM.

Héctor Benítez PérezIngeniero Mecánico Eléctrico. Fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y actualmente se desempeña como director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad.

Alejandro Frank HoeflichFísico. Fue director del Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, actualmente es Investigador Emérito y Miembro de El Colegio Nacional.

María Soledad Funes ArgüelloBióloga. Ha sido directora del Instituto de Fisiología Celular y, actualmente, es Coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.

Ruth Selene Fuentes GarcíaActuaria. Coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias; cuenta con un doctorado en Ciencias con especialidad en probabilidad y estadística.

Alma Maldonado MaldonadoPedagoga. Ha sido profesora asistente del Centro de Estudios de Educación Superior en la Universidad de Arizona y actualmente es investigadora Cinvestav 3C.

Ramsés Humberto Mena ChávezActuario. Investigador Titular C y Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la máxima casa de estudios.

Pablo Pruneda GrossAbogado. Titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM. Fue coordinador de la Comisión de Análisis Normativo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Lucía Guadalupe Monroy CazorlaPsicóloga. Se ha desempeñado como directora general adjunta de los Exámenes de Ingreso, así como directora general adjunta Técnica y de Investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior ( Ceneval ).

). Alejandro Pisanty BaruchQuímico. Fungió como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Ha sido participante en organismos internacionales de gobernanza de Internet.

Juan José Rivaud GallardoMatemático. Fue Director Ejecutivo de Infotec, perteneciente al entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y actualmente es director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.

Roberto Rodríguez GómezSociólogo. Ha sido investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Sociales y Director del Programa Universitario de Estudios Sobre Educación Superior de la UNAM.

Elisa Speckman GuerraHistoriadora. Presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), miembro de la Academia Mexicana de la Historia y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional.

Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica)Abogado. En su trayectoria destaca haber sido secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Actualmente es Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.

La instalación de la comisión ocurre después de que la UNAM suspendiera temporalmente el proceso de inscripción de nuevo ingreso ante indicios de posibles prácticas irregulares durante la aplicación del examen en línea, una decisión que mantiene en espera a miles de jóvenes que buscan ingresar a la máxima casa de estudios.

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