Aspirantes seleccionados rechazan examen de control de la UNAM y marcharán en protesta ( FOTO: Cuartoscuro )

Aspirantes de la UNAM inconformes con examen de control como solución a la problemática generada durante la aplicación del examen de admisión a nivel licenciatura, activaron una convocatoria en redes sociales para marchar pacíficamente el próximo lunes 3 de agosto y manifestarse contra dicho examen, solución dada por la Comisión Técnica que revisa las irregularidades del proceso de selección.

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De acuerdo con lo expuesto en redes, la convocatoria a la marcha está dirigida a aquellos aspirantes que resultaron seleccionados en el proceso, por considerar como violatorio a sus derechos la aplicación del examen de control. La reunión se tiene prevista para el próximo 3 de agosto frente al edificio de Rectoría, en Ciudad Universitaria, a partir de las 12:00 horas.

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Los manifestantes aseguran que exigirán que se respeten los resultados obtenidos.

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