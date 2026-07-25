SEP entregará paquete de útiles escolares gratis para el ciclo 2026-2027: lista completa

La Secretaría de Educación de Tamaulipas dio a conocer los útiles escolares que entregará a estudiantes de escuelas públicas para el ciclo 2026-2027.

Aunque todavía faltan varias semanas para que arranque el ciclo escolar 2026-2027 en educación básica, las autoridades educativas ya empezaron a dar detalles sobre el regreso a clases. En Tamaulipas, la Secretaría de Educación dio a conocer qué útiles escolares recibirán de manera gratuita las y los estudiantes de escuelas públicas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, este apoyo busca echarle la mano a la economía de las familias y hacer más parejo el acceso a los materiales escolares, sobre todo en una temporada en la que los gastos por el regreso a clases suelen pegar fuerte al bolsillo.

SEP regalará útiles escolares: lista completa del paquete para preescolar

Las niñas y niños de preescolar recibirán un paquete con materiales básicos para realizar sus actividades en el salón de clases:

Paquete con 100 hojas blancas tamaño carta.

Cuaderno profesional de cuadro grande con 100 hojas.

Tres pliegos de papel crepé.

Pegamento líquido no tóxico.

Caja de crayones jumbo de 12 piezas.

Plastilina de 10 barras.

Tijeras.

Figuras geométricas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto se gasta en la lista de útiles escolares de la SEP para el nuevo ciclo 2026-2027?

Estos son los útiles escolares que recibirán alumnos de preescolar de escuelas públicas en Tamaulipas para el ciclo escolar 2026-2027. Ampliar

Útiles escolares gratuitos: ¿qué incluye la lista de educación especial?

La Secretaría de Educación de Tamaulipas también dio a conocer un paquete específico para estudiantes de educación especial, pensado para cubrir los materiales básicos que utilizarán durante el ciclo escolar:

Block tamaño carta con 50 hojas de colores.

Dos cuadernos profesionales con 100 hojas blancas.

Tijeras.

Plastilina de 10 barras.

Caja de 12 colores largos de madera.

Pegamento líquido no tóxico.

Figuras geométricas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo calendario SEP 2026-2027 es oficial: ¿qué diferencia hay entre el de 185 y 190 días?

La Secretaría de Educación de Tamaulipas dio a conocer los materiales que integran el paquete para educación especial en el ciclo escolar 2026-2027. Ampliar

¿Quiénes podrán recibir los útiles escolares gratuitos de la SEP en Tamaulipas?

Este apoyo está dirigido a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de Tamaulipas que cursarán el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo entregarán los paquetes de útiles escolares?

Hasta ahora, la Secretaría de Educación de Tamaulipas no ha informado la fecha exacta en la que comenzará la entrega de los paquetes. Tampoco se han dado a conocer los requisitos, las sedes ni el procedimiento que deberán seguir madres, padres de familia o tutores para recibir este apoyo.

Por eso, lo mejor es mantenerse al pendiente de los canales oficiales de la SET, donde se publicará el calendario de entrega, los planteles participantes y cualquier requisito adicional que pudiera solicitarse.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario SEP 2026-2027: Días sin clases y puentes confirmados para el nuevo ciclo escolar