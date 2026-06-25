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Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia; Iván Cepeda reconoce el resultado

El Consejo Nacional Electoral confirmó una elección cerrada y abrió el proceso de transición rumbo al cambio de gobierno del 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / Getty Images

Rogelio Arizcorreta Rojas

Colombia definió a su próximo presidente tras la conclusión del escrutinio oficial. Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial y será quien encabece el gobierno para el periodo 2026–2030, de acuerdo con los resultados confirmados por las autoridades electorales del país. La diferencia frente a su contendiente fue menor a un punto porcentual.

El resultado dejó una de las elecciones más cerradas de los últimos años. El conteo oficial otorgó a De la Espriella 49.66 por ciento de la votación frente al 48.70 por ciento obtenido por Iván Cepeda, con una diferencia superior a 250 mil sufragios dentro de una participación nacional que superó los 26 millones de electores.

Reconocimiento del resultado y transición política

Tras la validación del escrutinio, Iván Cepeda reconoció públicamente el resultado electoral y aceptó el triunfo de su adversario político. En su posicionamiento señaló que asumirá un papel de oposición dentro del nuevo escenario político y sostuvo que buscará defender principios democráticos y avances sociales desde esa posición.

Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia / Anadolu

Por su parte, De la Espriella destacó el reconocimiento de los resultados como un mensaje de estabilidad institucional y afirmó que buscará construir condiciones de gobernabilidad durante el proceso de transición. También expresó que su administración mantendrá espacios para el ejercicio de la oposición política.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella?

De la Espriella tiene 47 años y desarrolló trayectoria como abogado y empresario antes de competir por la presidencia. Encabezó el movimiento Defensores de la Patria y construyó una campaña enfocada en seguridad, combate al crimen organizado, fortalecimiento institucional y propuestas económicas orientadas al crecimiento.

Abelardo de la Espriella recibe el certificado que lo acredita como el ganador de las elecciones a la presidencia de Colombia. / Diego Cuevas

Durante el proceso electoral se presentó como una figura externa a los partidos tradicionales y logró consolidar apoyos suficientes para imponerse en una contienda que inicialmente aparecía más favorable para otros bloques políticos.

Cambio de rumbo para Colombia

El nuevo presidente asumirá funciones el próximo 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro. La transición marca un nuevo ciclo político para Colombia en un contexto definido por retos económicos, seguridad interna, implementación de políticas públicas y gobernabilidad legislativa.

Gustavo petro, presidente de Colombia. / Jesus Vargas

Con el cierre del proceso electoral, el país entra en la etapa de preparación del relevo presidencial y de conformación del próximo gobierno, mientras distintos sectores políticos comienzan a definir su papel dentro del nuevo equilibrio institucional.

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