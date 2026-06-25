Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia; Iván Cepeda reconoce el resultado

Colombia definió a su próximo presidente tras la conclusión del escrutinio oficial. Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial y será quien encabece el gobierno para el periodo 2026–2030, de acuerdo con los resultados confirmados por las autoridades electorales del país. La diferencia frente a su contendiente fue menor a un punto porcentual.

El resultado dejó una de las elecciones más cerradas de los últimos años. El conteo oficial otorgó a De la Espriella 49.66 por ciento de la votación frente al 48.70 por ciento obtenido por Iván Cepeda, con una diferencia superior a 250 mil sufragios dentro de una participación nacional que superó los 26 millones de electores.

Reconocimiento del resultado y transición política

Tras la validación del escrutinio, Iván Cepeda reconoció públicamente el resultado electoral y aceptó el triunfo de su adversario político. En su posicionamiento señaló que asumirá un papel de oposición dentro del nuevo escenario político y sostuvo que buscará defender principios democráticos y avances sociales desde esa posición.

Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia / Anadolu Ampliar

Por su parte, De la Espriella destacó el reconocimiento de los resultados como un mensaje de estabilidad institucional y afirmó que buscará construir condiciones de gobernabilidad durante el proceso de transición. También expresó que su administración mantendrá espacios para el ejercicio de la oposición política.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

De la Espriella tiene 47 años y desarrolló trayectoria como abogado y empresario antes de competir por la presidencia. Encabezó el movimiento Defensores de la Patria y construyó una campaña enfocada en seguridad, combate al crimen organizado, fortalecimiento institucional y propuestas económicas orientadas al crecimiento.

Abelardo de la Espriella recibe el certificado que lo acredita como el ganador de las elecciones a la presidencia de Colombia. / Diego Cuevas Ampliar

Durante el proceso electoral se presentó como una figura externa a los partidos tradicionales y logró consolidar apoyos suficientes para imponerse en una contienda que inicialmente aparecía más favorable para otros bloques políticos.

Cambio de rumbo para Colombia

El nuevo presidente asumirá funciones el próximo 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro. La transición marca un nuevo ciclo político para Colombia en un contexto definido por retos económicos, seguridad interna, implementación de políticas públicas y gobernabilidad legislativa.

Gustavo petro, presidente de Colombia. / Jesus Vargas Ampliar

Con el cierre del proceso electoral, el país entra en la etapa de preparación del relevo presidencial y de conformación del próximo gobierno, mientras distintos sectores políticos comienzan a definir su papel dentro del nuevo equilibrio institucional.