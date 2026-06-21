¿Quién es el nuevo presidente de Colombia? Abelardo de la Espriella celebra el triunfo sobre Iván Cepeda

Colombia amaneció este 22 de junio de 2026 con un nuevo presidente. El abogado y empresario conservador Abelardo de la Espriella celebró su victoria en la segunda vuelta electoral frente al senador izquierdista Iván Cepeda, en una de las elecciones más competidas y polarizadas de la historia reciente del país. Según los resultados preliminares con más del 99 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo cerca del 49.6 % de los votos, superando por un estrecho margen a Cepeda.

Desde Barranquilla, donde siguió el conteo acompañado por simpatizantes y dirigentes de su movimiento político, el virtual presidente electo aseguró que gobernará para todos los colombianos y llamó a la unidad nacional tras una campaña marcada por fuertes confrontaciones ideológicas. También pidió respetar los resultados y evitar episodios de violencia política.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella es un abogado nacido en Montería y una de las figuras más mediáticas de la política colombiana. Antes de llegar a la Presidencia se desempeñó como litigante y empresario, construyendo una imagen pública basada en un discurso de mano dura contra la delincuencia, reducción del tamaño del Estado y fortalecimiento de la inversión privada.

Durante la campaña presidencial se presentó como un candidato antisistema y defensor del orden, impulsando el movimiento “Defensores de la Patria”. Su estilo ha sido comparado por analistas internacionales con el de líderes como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei debido a su discurso confrontativo y a sus propuestas de transformación económica.

¿Qué propuso durante la campaña presidencial?

Entre sus principales promesas destacan la reducción del gasto público, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el combate frontal a los grupos criminales y el impulso a los sectores petrolero y energético. Además, ha planteado poner fin a varios de los procesos de negociación impulsados por el gobierno saliente de Gustavo Petro para sustituirlos por una estrategia de presión militar.

La seguridad fue uno de los temas centrales de su campaña, especialmente en regiones afectadas por el narcotráfico, la extorsión y la presencia de grupos armados ilegales.

¿Qué sigue para Colombia tras la elección de 2026?

Aunque De la Espriella celebró su triunfo, la elección dejó un país profundamente dividido. La diferencia entre ambos candidatos fue inferior a un punto porcentual y diversos sectores políticos han solicitado esperar el escrutinio definitivo para confirmar los resultados oficiales.

El nuevo mandatario asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026 y enfrentará retos importantes en materia de seguridad, crecimiento económico, lucha contra el narcotráfico y reconciliación nacional. Su llegada al poder representa además un giro político significativo tras el gobierno de Gustavo Petro y abre una nueva etapa en la historia reciente de Colombia.