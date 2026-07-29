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Directores de facultades de la UNAM respaldan al rector y a la Comisión Técnica

El Colegio de Directoras y Directores de la UNAM respaldó la revisión del ingreso UNAM 2026 y señaló que el proceso debe garantizar los derechos de los aspirantes.

Directores de facultades de la UNAM respaldan al rector y a la Comisión Técnica

Octavio García Ortiz

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su respaldo al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de ingreso UNAM a la Licenciatura 2026, creada para esclarecer las irregularidades detectadas en el examen de admisión.

Tras una reunión de trabajo, el órgano colegiado expresó su apoyo a las decisiones adoptadas por el rector y afirmó que la Universidad debe privilegiar los derechos de las y los aspirantes que se prepararon de manera honesta para acceder a la educación superior.

Los directores coincidieron con la postura expresada por Lomelí Vanegas de que la UNAM debe actuar con responsabilidad para esclarecer los hechos, atender a los aspirantes afectados y fortalecer la confianza de la sociedad en los mecanismos de ingreso a la máxima casa de estudios.

¿Cuál será la función de la Comisión Técnica?

Asimismo, destacaron que la Comisión Técnica realizará su trabajo con profesionalismo, independencia y rigor académico, con el objetivo de proponer la mejor ruta para brindar una solución certera a las y los jóvenes que buscan ingresar a la licenciatura con base en su esfuerzo, disciplina y mérito.

El Colegio de Directoras y Directores subrayó que la misión de la UNAM es formar profesionistas, investigadores, docentes y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, por lo que consideró indispensable que todos los procesos institucionales se conduzcan bajo los principios de legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica.

¿Qué compromiso reiteraron las facultades y escuelas?

Los titulares de facultades y escuelas reiteraron su compromiso con la autonomía universitaria, la vocación de servicio de la UNAM y la defensa de los valores que, afirmaron, han distinguido históricamente a la institución.

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