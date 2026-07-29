Zendaya se convierte en “araña” en la premier de Spider-Man: Brand New Day en Los Ángeles

Mx - Zendaya en la premiere de "Spider-Man: Brand New Day". (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

La actriz Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada uno de los mayores referentes de la moda en Hollywood. Durante la premier de la esperada película Spider-Man: Brand New Day, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la estrella de 29 años acaparó todas las miradas en la alfombra roja al lucir un espectacular atuendo conceptual inspirado directamente en la anatomía de un arácnido.

Acompañada por el elenco principal de la cinta y por su pareja, Tom Holland, quien retoma su papel como Peter Parker, Zendaya cerró la gira promocional internacional con una de las propuestas estilísticas más atrevidas y comentadas de su carrera. Fiel a su costumbre, la actriz convirtió la alfombra roja en una auténtica pasarela de alta costura donde la moda y el cine se fusionaron para contar una historia.

Mx - Zendaya y Tom Holland en la premiere de "Spider-Man: Brand New Day". (Photo by Christopher Polk/Deadline via Getty Images) / Christopher Polk Ampliar

Un vestido de alta costura inspirado en la anatomía arácnida

Para esta noche especial, la actriz lució un diseño exclusivo de Ashi Studio, perteneciente a la colección Fall 2026 Couture, confeccionado en un intenso color negro que evocaba el misterio y la elegancia del universo de Spider-Man.

El vestido destacó por varios elementos arquitectónicos cuidadosamente diseñados:

Corpiño encorsetado y escote pronunciado: un corsé de líneas marcadas que simulaba el cuerpo central de una araña.

un corsé de líneas marcadas que simulaba el cuerpo central de una araña. Detalles escultóricos: estructuras que emergían de los hombros y los tirantes como si fueran extensiones sensoriales del arácnido.

estructuras que emergían de los hombros y los tirantes como si fueran extensiones sensoriales del arácnido. Falda y cola arquitectónica: un amplio volumen con pliegues y formas tridimensionales que recordaban el abdomen de una araña y el despliegue de una telaraña en movimiento.

Su estilista de cabecera, Law Roach, explicó que la inspiración iba mucho más allá de recrear una telaraña, un recurso que Zendaya ya había utilizado en eventos anteriores relacionados con Spider-Man. En esta ocasión, la intención fue representar la figura completa del arácnido como símbolo de transformación, fuerza y metamorfosis, conceptos que también dialogan con la evolución de los personajes dentro de la saga.

Mx - Zendaya en la premiere de "Spider-Man: Brand New Day". (Photo by JB Lacroix/WireImage) / JB Lacroix Ampliar

Los detalles del look de impacto

El estilismo gótico y vanguardista se complementó con accesorios cuidadosamente seleccionados.

Zendaya llevó exclusivas piezas de joyería de Boucheron, mientras que el calzado fue una creación personalizada de Christian Louboutin, decorada con detalles inspirados en arañas que reforzaban la temática del conjunto.

El maquillaje, realizado por Ernesto Casillas, apostó por unos intensos smoky eyes en tonos oscuros y una piel luminosa, mientras que el peinado, obra de Ursula Stephen, consistió en un elegante recogido con ondas escultóricas que dejaba todo el protagonismo al vestido.

Mx - Zapatos de Zendaya en la premiere. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) / Gilbert Flores Ampliar

Una premier marcada por la moda y la expectativa

Además del esperado reencuentro entre Zendaya y Tom Holland frente a las cámaras, la premier estuvo rodeada de una enorme expectativa por el estreno de Spider-Man: Brand New Day, una de las producciones más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel para este año.

Como ha ocurrido en otras presentaciones de la franquicia, Zendaya aprovechó el evento para convertir su vestuario en una extensión del universo cinematográfico de la película, una estrategia que se ha vuelto característica de sus apariciones públicas y que ha sido ampliamente elogiada por la crítica especializada.

En cuestión de minutos, las imágenes de la actriz comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la creatividad del diseño y la manera en que logró reinterpretar la esencia de Spider-Man desde la alta costura. Una vez más, Zendaya confirmó que cada una de sus apariciones en la alfombra roja trasciende la moda para convertirse en un auténtico acontecimiento cultural y uno de los momentos más memorables de la temporada de estrenos en Hollywood.

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