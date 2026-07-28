Venta Nocturna del FCE 2026: la oportunidad para renovar tu biblioteca con descuentos especiales en la CDMX

Una noche para celebrar los libros

Cada año, miles de lectores esperan una de las jornadas más importantes para el mundo editorial en México: la Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica (FCE). La edición 2026 promete repetir el éxito de años anteriores con descuentos especiales, horarios extendidos y una programación cultural que convierte a las librerías en puntos de encuentro para quienes disfrutan perderse entre estantes repletos de historias.

Durante una sola noche, las sucursales participantes de la Ciudad de México recibirán a estudiantes, familias, coleccionistas y lectores ocasionales que buscan aprovechar las promociones para adquirir desde clásicos de la literatura hasta las novedades editoriales más recientes.

Más que una campaña comercial, la Venta Nocturna se ha consolidado como una iniciativa que busca fomentar el hábito de la lectura y acercar los libros a un mayor número de personas mediante precios más accesibles.

Mx - Fondo de cultura económica. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Descuentos y promociones para todos los gustos

La principal atracción del evento serán los descuentos en miles de títulos del catálogo del Fondo de Cultura Económica y de diversas editoriales invitadas. Los visitantes podrán encontrar promociones especiales en literatura, historia, ciencias sociales, filosofía, literatura infantil, ensayo, divulgación científica y libros académicos.

Además de las rebajas directas, algunas sucursales ofrecerán promociones adicionales en compras seleccionadas y dinámicas especiales para los asistentes, lo que convierte a esta venta en una excelente oportunidad para comenzar una colección personal o adelantar las compras de regreso a clases.

El objetivo es facilitar el acceso a la lectura sin importar la edad o los intereses de los visitantes, ofreciendo opciones para todos los públicos.

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Librerías abiertas hasta la noche

Como parte del evento, diversas librerías del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México extenderán su horario habitual para permitir que las personas puedan acudir después del trabajo, la escuela o cualquier otra actividad.

Entre las sucursales participantes destacan algunas de las más conocidas de la capital, donde además de las promociones habrá actividades paralelas como presentaciones de libros, charlas con escritores, música en vivo y espacios dedicados al público infantil.

Esta combinación entre cultura y descuentos ha convertido a la Venta Nocturna en una tradición esperada por la comunidad lectora, ya que ofrece una experiencia distinta a la de una visita convencional a una librería.

La venta será el jueves 3 de septiembre a partir de las 17:00 horas. Las librerías confirmadas son:

Librería Rosario Castellanos

Librería Octavio Paz

Librería Juan José Arreola

Centro Cultural Elena Garro

Mx - Fondo de cultura económica. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Una invitación a leer más

En un contexto donde los dispositivos electrónicos ocupan gran parte del tiempo libre de las personas, iniciativas como la Venta Nocturna recuerdan que los libros siguen siendo una herramienta fundamental para aprender, reflexionar y disfrutar.

Ya sea para descubrir nuevos autores, regalar una novela, encontrar un libro especializado o simplemente recorrer los pasillos de una librería, esta edición representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con la lectura.

Con descuentos, actividades culturales y horarios extendidos, la Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica 2026 busca que cada visitante salga con algo más que un libro bajo el brazo: la posibilidad de iniciar una nueva historia y mantener viva una de las tradiciones culturales más importantes del país.

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