El Mundial 2026 deja histórica derrama económica; Sheinbaum entrega reconocimientos tras concluir el torneo

En el Mundial 2026 se demostró la pasión, amor a la bandera y orgullo de pertenecer a esta gran nación, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar este martes la entrega de reconocimientos a personal distinguido por su destacada labor en la planeación, organización y ejecución del Plan Kukulkán con motivo de la realización de la Copa del Mundo 2026.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Primera Mandataria destacó que el éxito del Mundial en México no sólo se pudo medir en los partidos, en los estadios llenos o en las imágenes que recorren el mundo, también por la capacidad de un país para organizarse, coordinarse y trabajar unido.

“El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar. Mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo, mostramos el verdadero rostro de México. Un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”.

Agradeció la labor de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como a las autoridades de todos los estados, sobre todo Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Sheinbaum Pardo señaló que este Mundial 2026 lleva el nombre de todos los participantes, incluidos la Selección Mexicana y la afición.

“Por la alegría que le dio al pueblo de México, por su entrega, por su pasión, por defender con dignidad los colores de México. Porque más allá del resultado deportivo, nos recordaron que cuando se juega con el corazón, siempre se representa con honor a nuestro país. Hoy, sobre todo, quiero felicitar al pueblo de México, a millones de mexicanas y mexicanos que llenaron las calles con entusiasmo, que convivieron con visitantes de todos los continentes, que hicieron sentir bienvenidos a quienes llegaron a nuestro país y que demostraron una vez más que nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo”.

¿Cómo se desarrolló el operativo de seguridad del Mundial?

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en este operativo participaron más de 124 mil elementos en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California que, enfatizó, demostraron que la seguridad es más efectiva cuando existe confianza, coordinación y objetivo.

“Participaron más de 124,500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales. Tan solo en el ámbito estatal y municipal, se desplegaron más de 90,500 integrantes de las corporaciones de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California. El despliegue operativo hizo posible realizar más de 280 operaciones de seguridad en estadios y Fan Fest. El Plan Kukulkán deja un legado que permanecerá más allá de esta Copa Mundial”.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, destacó la labor de las Fuerzas Armadas, sin descuidar, dijo, las otras tareas operativas con más de 20 mil elementos, y aseguró que con el Plan Kukulkán se alcanzaron resultados que trascendieron a la seguridad de una competencia deportiva mundial, demostrando el rostro de un país fuerte y responsable.

“En este dispositivo participaron 20,734 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Se emplearon 1,474 vehículos, 25 aeronaves de la Fuerza Aérea, 150 canes con especialidad en detección de explosivos y enervantes, 150 caballos para protección y disuasión, así como radares, diversos sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos”.

Plan Kukulkán: reconocimientos por estrategia de seguridad en Mundial 2026. Estado de Méxicohttps://t.co/ZVWV8K9yOL — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 28, 2026

¿Qué legado dejó el Mundial 2026 para México?

Al afirmar que la imagen de México ante el mundo es más fuerte que nunca, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, destacó que, a pesar de que en otros años este tipo de eventos significaba deuda y nuevos impuestos, en esta ocasión hubo distintos logros.

“En este gobierno organizamos el mundial sin deuda, sin nuevos impuestos y con enorme responsabilidad en las finanzas públicas. Antes, estos torneos eran el negocio de unos cuantos. En este gobierno, la prosperidad siempre se comparte. Los pequeños comercios incrementaron sus ventas entre el 10 y el 15%. México inauguró el mundial de fútbol. Recibimos 13 partidos, 4 de repechaje, acogimos selecciones en 7 centros de entrenamiento y dimos la bienvenida a 17 equipos. México fue un lleno total. Se llenaron los estadios, las calles y hasta las pantallas. El partido México-Inglaterra es el más visto de este siglo”.

Detalló que fueron diseñados más de 70 mundialitos, además de que más de un millón de estudiantes participaron en la Copa Escolar. Gabriela Cuevas aseveró que México fue la mejor sede con un dispositivo de seguridad impecable gracias a las y los policías, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, así como al personal de salud, aduanas y cuerpos de bomberos, entre otros.

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