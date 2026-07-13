Mundial 2026 reactiva la economía de los pequeños comercios en México

Los encuentros de la Copa del Mundo celebrados en México representaron un alivio para miles de pequeños comercios del país, luego de varios meses de bajo dinamismo en el consumo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estimó que las ventas aumentaron entre 10 y 15 por ciento durante los días de partido.

El organismo explicó que el mayor movimiento se concentró en productos de consumo inmediato, principalmente cerveza, refrescos, agua embotellada, botanas y embutidos, además de alimentos preparados como tacos, elotes y otros antojitos, cuya demanda se incrementó conforme avanzó el torneo.

La afición se reúne en el Ángel de la Independencia para festejar los triunfos de la selección mexicana. / NurPhoto Ampliar

¿Qué productos registraron mayor demanda durante la Copa del Mundo?

El presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, señaló que el Mundial permitió reactivar temporalmente la actividad comercial en los negocios de barrio, en un periodo que calificó como complicado para el consumo popular.

No obstante, advirtió que este impulso será pasajero y que las ventas volverán a sus niveles habituales una vez concluya la justa mundialista, por lo que consideró necesario fortalecer las condiciones económicas para mantener el consumo interno.

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¿Qué balance dejó el Mundial para los comercios?

Rivera también destacó que, más allá del impacto económico, el torneo dejó un saldo positivo en el ánimo social. Afirmó que, pese a los cuestionamientos sobre seguridad, las recomendaciones internacionales para evitar viajar al país y las manifestaciones registradas durante algunas jornadas, México logró organizar con éxito los encuentros y brindar una experiencia favorable a visitantes y aficionados.

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