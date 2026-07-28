CDMX extiende beneficios para los contribuyentes hasta el 30 de septiembre

El secretario de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton compartió las cifras de la histórica recaudación y en qué se han utilizado los impuestos de los capitalinos, tras el informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Luego de la presentación del segundo reporte de las finanzas públicas de la Ciudad de México dado a conocer por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, en el espacio de Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, el secretario de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton detalló el cómo se han utilizado los mil millones de pesos recaudados en el primer semestre de este año en la capital mexicana.

🔎 ¿A dónde van los recursos de la recaudación de licencias permanentes?



💬 "Generamos un fideicomiso para que estos recursos se puedan destinar a inversión (...) y no para nómina o gasto recurrente”, @JPDeBotton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.… pic.twitter.com/Ks7cNtqy7q — W Radio México (@WRADIOMexico) July 28, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: CDMX entrega obras realizadas en torno al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

El funcionario detalló que los ingresos tributarios “han sido los mayores en la historia de la Ciudad en estos primeros 6 meses del año”, sobre todo el impuesto sobre nómina y del predial, esto derivado de la campaña de beneficios fiscales en donde más de la mitad de la ciudad pagó su predial en los 2 primeros meses del año y obtuvieron un descuento por este pago anticipado y en el caso del impuesto sobre nómina alrededor del 90% de las empresas obtuvieron una tasa reducida además estas contribuciones son las que nos sirven para incrementar la inversión pública que incrementó 2.6 veces es decir 10 mil 000 millones de pesos adicionales, respecto del semestre mismo semestre del año anterior.

Por lo anterior, dio a conocer que los beneficios a contribuyentes se extienden hasta el mes de septiembre de este 2026.

TE PODRÍA INTERESAR: Nuevo Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas” en CDMX: Gobierno define quiénes viajan gratis, rutas y horarios

Puntualizó que gracia a esta recaudación, los 10 mil millones de pesos 25% de las vialidades primarias de la ciudad fueron repavimentadas y se generaron nuevas líneas pues de transporte eléctrico como es la línea cero de la que va del Chapultepec a ciudad universitaria con la línea 14 conecta el metro de universidad con el Huipulco entre otras obras.

Beneficios a más de dos mil capitalinos

Con el programa de regularización con beneficios fiscales que tiene descuentos importantes en cuanto a los adeudos de predial, los adeudos de agua en donde hay descuentos de hasta el 50% y los adeudos sobre multas de tránsito en 2025 y años anteriores que hay descuentos hasta el 90% ha beneficiado ya prácticamente a 200 mil personas y los beneficios se extienden hasta el 30 de septiembre”

Y aunque muchas obras se priorizaron por el mundial, afirmó que otras como las Utopías se están entregando paulatinamente como la de la Magdalena Mixhuca que ya ha tenido más de 400 mil visitantes.

Adelantó que se van a entregar hacia el segundo semestre del año nuevas líneas de cablebús “vamos a hacer la ciudad con más kilómetros hacia Teliférico en el mundo”.

Sobre el programad de licencia permanente, dijo “ha sido un programa con una aceptación muy alta llevamos efectivamente más de 2 millones de licencias permanentes emitidas” y se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, con el recurso y en previsión al futuro dijo “generamos un fideicomiso para que estos recursos se puedan destinar a inversión porque es una mejor práctica que recursos que lleguen a ser no recurrentes puedan utilizarse para inversión y no para nómina o gasto”.

Aseguró que la CDMX comulga con una política de “incremento a la inversión sin incrementar la deuda”, pues afirmó que “como país estamos en una etapa de consolidación fiscal y la Ciudad de México pues también está haciendo su parte de digamos desde 2018 se ha reducido la deuda en 8.4% y esperamos nosotros continuar con esa trayectoria y cerrar el año pues con alrededor de 8.8% de reducción todo esto en línea con nuestro techo de financiamiento”.

Síguenos en Google News y encuentra más información