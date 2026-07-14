Nuevo Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas” en CDMX: Gobierno define quiénes viajan gratis, rutas y horarios

La Ciudad de México ya cuenta con una nueva alternativa de movilidad. Se trata del Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”, un servicio operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que comenzó operaciones en 2026 para facilitar los traslados dentro del Centro Histórico y conectar algunos de los sitios turísticos, culturales e históricos más importantes de la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que este nuevo sistema funciona con 12 autobuses 100 % eléctricos, equipados con cámaras de videovigilancia, GPS, conexión WiFi, cargadores USB, botones de auxilio, rampas para personas con discapacidad y sistema de arrodillamiento para mejorar la accesibilidad. Además, conecta 186 puntos de interés mediante dos circuitos y 33 paradas estratégicas.

https://www.rtp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/pone-en-marcha-rtp-el-nuevo-servicio-del-centrobus-ruta-de-las-heroinas-indigenas-para-ofrecer-una-nueva-opcion-de-movilidad-en-el-centro-historico

¿Quiénes viajan gratis en el Centrobús?

Aunque la tarifa general del Centrobús es de 5 pesos por viaje, el Gobierno capitalino confirmó que las personas con discapacidad pueden utilizar el servicio de manera gratuita, como parte de las políticas de movilidad incluyente implementadas por la administración local. El pago del resto de los usuarios se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Rutas y horarios del nuevo Centrobús

El Centrobús opera mediante la Ruta de las Heroínas Indígenas, diseñada para recorrer el primer cuadro de la ciudad y conectar museos, plazas, edificios históricos y estaciones del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte.

Los horarios oficiales son:

Lunes a viernes: de 05:00 a 23:00 horas.

Sábados: de 06:00 a 22:00 horas.

Domingos y días festivos: de 07:00 a 21:30 horas.

¿Qué lugares conecta el Centrobús?

Entre los principales destinos del recorrido destacan:

Zócalo

Palacio de Bellas Artes

Museo del Templo Mayor

Museo Nacional de Arte

Alameda Central

Hemiciclo a Juárez

Torre Latinoamericana

Además de múltiples conexiones con el Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público.

Las autoridades estiman que el nuevo servicio beneficiará a más de 90 mil pasajeros al día, ofreciendo una opción de transporte más sustentable, accesible y eficiente para habitantes y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.