¿Cómo desinfectar la lechuga correctamente? Expertos explican cómo prevenir la Cyclospora

El reciente brote de infecciones por Cyclospora cayetanensis, un parásito que causa ciclosporiasis, ha puesto nuevamente el foco en la importancia de lavar y desinfectar correctamente las verduras de hoja verde, especialmente la lechuga. Autoridades sanitarias de México y Estados Unidos han reiterado que una higiene adecuada de los alimentos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, aunque ningún método casero garantiza eliminar por completo todos los microorganismos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Cyclospora puede contaminar frutas y verduras frescas durante su producción o manipulación. La infección provoca síntomas como diarrea intensa, dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y, en algunos casos, pérdida de peso si no se recibe tratamiento oportuno.

¿Cómo desinfectar correctamente la lechuga?

Los especialistas recomiendan seguir estos pasos antes de consumir cualquier lechuga o verdura de hoja:

Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de manipular alimentos. Retira las hojas exteriores si están dañadas o sucias. Enjuaga cada hoja con agua potable corriente para retirar tierra y residuos visibles. Desinfecta la lechuga utilizando un producto autorizado para alimentos y sigue exactamente las instrucciones del fabricante sobre concentración y tiempo de contacto. Escurre y seca las hojas antes de refrigerarlas o servirlas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que no se recomienda lavar frutas y verduras con jabón, detergente, cloro doméstico o productos de limpieza, ya que pueden dejar residuos perjudiciales para la salud.

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¿Qué es Cyclospora y cuáles son sus síntomas?

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después del contagio e incluyen:

Diarrea abundante o prolongada.

Dolor o cólicos abdominales.

Náuseas y vómito.

Fatiga.

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Distensión abdominal.

Las personas con sistemas inmunológicos debilitados pueden presentar cuadros más prolongados, por lo que es importante acudir al médico si los síntomas persisten.

¿Qué otras medidas ayudan a prevenir la ciclosporiasis?

Además de desinfectar correctamente la lechuga, la Secretaría de Salud y los CDC recomiendan:

Consumir agua potable o previamente desinfectada.

Mantener refrigeradas las verduras frescas.

Separar alimentos crudos de los ya preparados para evitar contaminación cruzada.

Limpiar cuchillos, tablas y utensilios después de manipular productos frescos.

Comprar frutas y verduras en establecimientos que cumplan con medidas sanitarias.

Si después de consumir verduras frescas aparecen síntomas de diarrea intensa, fiebre o deshidratación, lo recomendable es acudir a una unidad médica y evitar la automedicación. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.