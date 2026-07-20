Sheinbaum confirma jubilación anticipada a los 54 años: nuevo decreto congelará edad de retiro

El nuevo decreto sobre jubilación anticipada busca congelar la edad de retiro para trabajadores del sector público.

Quienes han seguido aquí en W Radio todo lo relacionado con los cambios al sistema de jubilaciones del ISSSTE saben que el decreto presidencial cambió por completo el calendario de retiro para miles de trabajadores del Estado. Pero dentro de ese nuevo esquema hay una edad que empieza a tomar mucha importancia para muchas servidoras públicas que ya están haciendo cuentas: los 54 años.

Y es que esa edad se convierte en una parada clave dentro del calendario de reducción gradual que establece la reforma, antes de llegar a la meta final de los 53 años.

¿Por qué los 54 años se convierten en la nueva meta de retiro?

De acuerdo con el calendario oficial, entre 2031 y 2033 las mujeres que formen parte del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE podrán jubilarse a partir de los 54 años.

Es decir, durante ese trienio la edad mínima se mantiene en ese nivel, permitiendo que muchas trabajadoras dejen el servicio público antes de lo que contemplaban las reglas anteriores.

En el caso de los hombres, durante ese mismo periodo la edad mínima de jubilación será de 56 años, conforme a la tabla de transición.

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¿Qué es el Décimo Transitorio del ISSSTE y quiénes forman parte?

El Artículo Décimo Transitorio corresponde a los trabajadores del Estado que ya cotizaban antes de la reforma del ISSSTE de 2007 y que decidieron mantenerse en el esquema anterior, es decir, no migraron al sistema de cuentas individuales (AFORE) ni aceptaron los bonos de pensión.

En este régimen, la pensión no depende del dinero acumulado en una cuenta individual, sino de cumplir con los años de servicio y la edad mínima que marca la ley.

Las mujeres deben acreditar 28 años de servicio, mientras que los hombres necesitan 30 años.

Así que, si perteneces al régimen del Décimo Transitorio y ya cumpliste con tu antigüedad laboral, alcanzar los 54 años entre 2031 y 2033 podría abrirte la puerta para iniciar tu trámite de jubilación conforme al nuevo calendario establecido por el decreto.

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