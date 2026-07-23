Programa Hoy No Circula viernes 24 de julio 2026: confirman que autos descansan en la CDMX y Edomex

El Programa Hoy No Circula operará con normalidad este viernes 24 de julio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México, debido a que no existe una Contingencia Ambiental activa en el Valle de México. De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, que cuenten con holograma 1 o 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas y busca disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes.

¿Qué autos no circulan este viernes 24 de julio?

Para este viernes, el programa establece que no podrán circular:

Vehículos con engomado azul.

Placas con terminación 9 y 0.

Automóviles con holograma 1 y 2.

Vehículos foráneos sin verificación reconocida, conforme a la normatividad vigente.

En caso de que durante el día la CAMe active una Fase I de Contingencia Ambiental, las restricciones podrían modificarse mediante la aplicación del Doble Hoy No Circula. Hasta el momento, el programa opera de manera habitual.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses donde aplica el programa ambiental.

Incumplir con esta disposición puede derivar en una multa económica y, en algunos casos, el traslado del vehículo al depósito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan verificar con anticipación el holograma y la terminación de las placas.

¿Qué vehículos están exentos del programa?

Pueden circular normalmente los siguientes vehículos:

Automóviles con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos para personas con discapacidad que cumplan con la autorización correspondiente.

Las autoridades ambientales recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar y modificar la operación del programa durante el día.