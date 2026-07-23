El regreso de las cámaras compactas: la Generación Z cambia el celular por fotos con imperfecciones

La imperfección vuelve a estar de moda

Durante más de una década parecía imposible imaginar un mundo en el que los teléfonos celulares dejaran de ser la herramienta favorita para tomar fotografías. Con cámaras cada vez más potentes, inteligencia artificial y edición automática, los smartphones dominaron por completo la manera de registrar la vida cotidiana.

Sin embargo, una tendencia inesperada comenzó a ganar fuerza este año: las cámaras digitales compactas, aquellas populares a principios de los años 2000, regresaron a las mochilas, bolsos y manos de miles de jóvenes que buscan una experiencia fotográfica diferente.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, este fenómeno refleja un cambio en la forma en que las nuevas generaciones quieren recordar sus momentos. Ya no buscan imágenes impecables, sino fotografías con personalidad.

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El encanto de una fotografía imperfecta

Las cámaras compactas producen imágenes que los celulares modernos intentan evitar: grano digital, colores menos procesados, desenfoques naturales y flashes intensos que recuerdan a las fotografías familiares de hace dos décadas. Precisamente esas características son las que hoy las hacen atractivas.

En redes sociales como TikTok e Instagram abundan álbumes con fotografías de baja resolución, luces sobreexpuestas o encuadres espontáneos que evocan la estética Y2K. Lo que antes podía considerarse un defecto, ahora se interpreta como autenticidad.

La tendencia también responde a un cierto cansancio frente a las imágenes excesivamente editadas que producen muchos teléfonos mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Mx - Cámaras digitales. / sukanya sitthikongsak Ampliar

Fotografiar con intención

Además de la apariencia de las imágenes, la experiencia de uso también influye en el regreso de estos dispositivos.

A diferencia del celular, que siempre está acompañado de notificaciones, mensajes y redes sociales, utilizar una cámara compacta obliga a concentrarse únicamente en el momento que se quiere capturar.

Muchos jóvenes afirman que toman menos fotografías, pero las eligen con mayor cuidado. Cada disparo tiene más valor y las imágenes dejan de acumularse entre miles de archivos olvidados en la galería del teléfono.

Incluso ha resurgido el interés por imprimir las fotografías, crear álbumes físicos y conservar recuerdos fuera del mundo digital.

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Una moda impulsada por las redes sociales

Paradójicamente, las mismas plataformas que popularizaron las cámaras de los smartphones también impulsaron el regreso de las compactas.

Influencers, celebridades y creadores de contenido comenzaron a compartir fotografías tomadas con modelos clásicos de Sony, Canon, Nikon, Fujifilm y Panasonic, despertando el interés de millones de seguidores. Como consecuencia, estos equipos reaparecieron en tiendas de segunda mano y algunos modelos incluso incrementaron considerablemente su precio debido a la alta demanda.

La nostalgia juega un papel importante, especialmente entre quienes crecieron viendo estas cámaras en reuniones familiares, pero también existe un interés genuino por diferenciarse visualmente dentro de un entorno donde casi todas las fotografías parecen iguales.

Mx - Cámaras digitales. / Travelpix Ltd Ampliar

Más que nostalgia, una nueva forma de recordar

El regreso de las cámaras compactas demuestra que la innovación no siempre consiste en buscar la máxima resolución o la fotografía perfecta. Para muchos jóvenes, el verdadero atractivo está en recuperar la emoción de capturar un instante sin depender de filtros, inteligencia artificial o ediciones automáticas.

En una época dominada por imágenes impecables, la imperfección se convirtió en el nuevo lujo. Y esas pequeñas cámaras que parecían condenadas al olvido vuelven a demostrar que, a veces, los mejores recuerdos no son los más nítidos, sino los que logran transmitir una emoción auténtica.