¿Cuándo abre el Museo del Gato en CDMX? La nueva experiencia inmersiva para amantes de los michis ya tiene fecha

Los amantes de los gatos ya tienen un nuevo lugar que agregar a su lista de visitas obligadas. El Museo del Gato en CDMX abrirá sus puertas el próximo 8 de agosto de 2026, convirtiéndose en una de las experiencias inmersivas más llamativas del año en la capital del país. El recinto promete combinar tecnología, arte y actividades interactivas para que los visitantes descubran cómo ven y sienten el mundo los felinos.

¿Qué habrá en el Museo del Gato?

El Museo del Gato contará con tres salas temáticas enfocadas en la historia, evolución y biología de estos animales. A través de herramientas como realidad virtual, videomapping, efectos de sonido, escenarios inmersivos y objetos gigantes, los asistentes podrán experimentar cómo perciben el mundo los gatos.

Durante el recorrido, una guía virtual llamada Sissi, una gatita cálico, acompañará a los visitantes para explicar distintos aspectos de la vida felina.

Además, el recinto incluirá:

Un Domo del Ronroneo.

Juegos interactivos inspirados en videojuegos arcade.

Un espacio para proyectar fotografías de las mascotas de los visitantes.

Un Coffee Bar & Boutique con bebidas, postres y artículos temáticos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Nuevo museo a la vista! La Casa Roja de Frida Kahlo abre sus puertas y nos deja ver el legado de la artista

Horarios y precio del Museo del Gato en CDMX

El museo operará con distintos horarios dependiendo del día:

Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 horas.

11:00 a 21:00 horas. Sábados: 10:00 a 21:00 horas.

10:00 a 21:00 horas. Domingos: 10:00 a 20:00 horas.

En cuanto a los boletos, los precios anunciados son:

Lunes a jueves: 350 pesos por persona.

350 pesos por persona. Viernes a domingo: 380 pesos por persona.

Ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, el proyecto fue desarrollado por el equipo de La Gatería, conocido por crear el primer cat café de América Latina. La propuesta busca alejarse del concepto tradicional de museo y ofrecer una experiencia multisensorial dedicada por completo al universo gatuno.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Museo Dolores Olmedo: Guía de cómo llegar al recinto cultural para su reapertura en 2026

El detalle que más emocionó a los amantes de los gatos

Más allá de la experiencia inmersiva, el Museo del Gato también tendrá un componente social. Parte de los ingresos y las donaciones que reciba el proyecto se destinarán a apoyar una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en comunidades vulnerables, buscando contribuir al bienestar animal en la Ciudad de México y sus alrededores.

Así que si eres amante de los michis, el 8 de agosto podría convertirse en una de las fechas más esperadas del verano, pues la CDMX tendrá un nuevo espacio dedicado por completo a celebrar el fascinante universo felino.