Caso Naat Torres: El discurso que va más allá del género y que llegó hasta un intenso debate sobre el derecho al voto de los mexicanos

En días recientes un debate se ha abierto en todo el país y es que todo fue gracias a Naat Torres, una abogada e influencer que muchos sospechan está ligada al PAN. Ella fue invitada a un podcast en donde mencionó “No me importa que digan que soy de ultraderecha, el voto no puede ser para todos”.

Esto desató una ola de comentarios negativos hacia la influencer que incluso, llegó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien claramente no se calló ante tal atrocidad. Sin embargo, la influencer no lo tomó a bien y ahora, denuncia hostigamiento por parte de las autoridades. Te contamos qué tan cierto es esto y por qué no se trata de una campaña en su contra.

¿Qué sucedió en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum al mencionar a Naat Torres?

Cuando salieron a la luz las posturas ultraderechistas y conservadoras de Naat Torres por un podcast en donde dijo que no todos deberían votar, se hizo viral el clip y le llovieron críticas a la influencer. Con ello, el debate llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde expuso el video y dijo:

¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además la contradicción de hablar de libertad. ¿Por qué ellos ahora, el PANismo o el PRIanismo han decidido reivindicar los principios de la derecha? Que en todo México no tienen sustento, usan la palabra libertad pero… ¿Cuál libertad si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay para hacer la democracia o la parte fundamental de la democracia que es elegir a los gobernantes si se tiene que hacer un examen antes del voto? — Claudia Sheinbaum

Naat Torres respondió aunque dijo “No me importa”

Ante todo el panorama, Naat Torres dijo en unos tweets en X que no le importaba lo que la gente dijera, sin embargo, otros comentarios en Instagram daban de qué hablar. Y es que los internautas no pararon de decir que si no le importaba, para qué estaba respondiendo todos los comentarios, y ella, a manera de burla muy al estilo del PAN respondió que gracias a todos, le habían dado la visibilización que ella quería.

Mx - Tweet de Naat Torres burlándose de lo sucedido con el "derecho al voto" Ampliar

¿Por qué el caso de Naat Torres no es violencia de género y no es una campaña del gobierno en su contra?

La Constitución Mexicana es un documento en el que se registran los derechos y obligaciones que tiene un ciudadano al nacer en México. Así, el artículo 35 del mismo, se trata sobre el voto por derecho que tienen los mexicanos y mexicanas. Esto garantiza que todos y todas, sin importar su género, condición socioeconómica, aspecto físico y demás características, sean motivo de que se les pueda quitar el derecho al voto.

Aunado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU, lo consideran eso, un derecho humano al que cualquier persona tiene y debe tener acceso.

Ahora bien, se quiere llevar a un discurso que no tiene que ver con el feminismo ni sus teorías pues, Naat Torres señaló que eso era violencia de género, sin embargo, no es una cuestión de género. Se le criticó en las redes sociales no por ser mujer, sino por decir abiertamente que ella no cree que todas las personas puedan votar, cuando el voto es un derecho humano plasmado en la ONU, CNDH y en la Constitución Mexicana.

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Es importante recordar que hace casi 100 años, en México, el sufragio universal fue una de las luchas centrales de Manuel Gómez Morín (uno de los fundadores del PAN). El PAN desde su fundación en 1939, defendía el voto universal como principio democrático básico en un momento donde en México ni siquiera las mujeres podían votar a nivel federal.

Así, una campaña de desprestigio orquestada por un gobierno como Morena no puede existir ya que, el descontento de la gente es tal, que no se puede ocultar cómo es que la derecha en México ha estado influenciada por Estados Unidos para poder tener una política similar al gobierno de Javier Milei.