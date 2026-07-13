Gran Remate de Libros 2026 en CDMX: confirman dónde encontrar libros, discos y películas desde 10 pesos

Todo sobre el Gran Remate de Libros, Discos y Películas 2026 en CDMX. Getty Images

Si estás buscando libros baratos para ampliar tu biblioteca sin gastar de más, el Gran Remate de Libros, Discos y Películas 2026 en la Ciudad de México es una de las mejores opciones del año. Autoridades capitalinas confirmaron una nueva edición de este evento cultural, donde será posible adquirir miles de ejemplares, discos y películas desde 10 pesos.

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el remate tiene como objetivo dar una segunda oportunidad a materiales editoriales que ya no se comercializan en librerías, evitando que sean destruidos y acercando la cultura a más personas mediante precios accesibles.

¿Dónde será el Gran Remate de Libros 2026 en CDMX?

La edición 2026 se realizará en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con la información oficial, el evento reunirá a decenas de editoriales, distribuidoras y sellos independientes que pondrán a la venta miles de títulos, además de discos de música y películas a precios especiales. La entrada será completamente gratuita.

Los visitantes podrán recorrer los distintos módulos para encontrar novelas, literatura infantil, libros académicos, historia, arte, ciencia, cocina, desarrollo personal, cómics y muchas otras categorías.

¿Cuánto cuestan los libros, discos y películas?

Uno de los principales atractivos del Gran Remate es su oferta de productos culturales a muy bajo costo.

Las autoridades capitalinas informaron que habrá materiales desde 10 pesos, aunque también podrán encontrarse ediciones especiales, colecciones completas y publicaciones recientes con descuentos importantes respecto a su precio original.

Además de libros, el público podrá adquirir discos compactos, vinilos, DVD y otros materiales audiovisuales disponibles hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con tiempo para encontrar las mejores ofertas.

Fechas y horarios del Gran Remate de Libros 2026

La edición de verano del Gran Remate de Libros, Discos y Películas 2026 se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto en el Monumento a la Revolución.

Durante cinco días, los asistentes podrán acceder a miles de publicaciones con descuentos, participar en actividades culturales y conocer la oferta de diversas editoriales nacionales e independientes. El acceso será libre para todo el público.

Si eres estudiante, lector frecuente o simplemente buscas una opción económica para comprar libros, este evento se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más importantes de la Ciudad de México, al promover el acceso a la lectura y ofrecer materiales de calidad a precios accesibles para todas las edades.