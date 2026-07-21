Confirma Secretaría de Salud tres casos de cyclospora en México; descarta brote por diarrea explosiva

La Secretaría de Salud confirmó que en México se han registrado únicamente tres casos de infección por cyclospora, por lo que descartó la existencia de un brote de la llamada “diarrea explosiva” en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que los pacientes se encuentran en recuperación y precisó que este parásito no representa una enfermedad con alta mortalidad.

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Salud descarta brote de cyclospora en México

El funcionario explicó que los tres casos detectados forman parte del comportamiento epidemiológico habitual y no representan una situación de riesgo sanitario para la población.

“En México ha habido tres casos de cyclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora”. — David Kershenobich, secretario de Salud

Al ser cuestionado sobre el estado de salud de los pacientes, indicó que todos evolucionan favorablemente.

“El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan; este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad. Responde muy bien al tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como Bactrim”. — David Kershenobich, secretario de Salud

Continúa vigilancia tras caso relacionado con lechugas de Guanajuato

Kershenobich explicó que las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia epidemiológica activa, especialmente en Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reportara inicialmente la detección del parásito en lechugas provenientes de una empresa del estado.

No obstante, precisó que la propia FDA corrigió posteriormente esa información.

“Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva, de tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos”. — David Kershenobich, secretario de Salud

El secretario reiteró que la enfermedad no representa un riesgo de mortalidad y subrayó que las autoridades mexicanas mantienen la coordinación con organismos nacionales e internacionales para dar seguimiento a cualquier caso que pudiera detectarse.

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