Meter un vaso con agua y una moneda en el congelador antes de salir de viaje: por qué se recomienda

Este sencillo método permite detectar si los alimentos pudieron descongelarse mientras no estabas en casa.

Cuando te preparas para salir de viaje varios días, siempre hay un buen de cosas por hacer: cerrar el gas, revisar que puertas y ventanas queden bien aseguradas, apagar las luces y desconectar algunos aparatos. Pero hay un detalle que a mucha banda se le pasa: ¿qué pasa con la comida del congelador si se va la luz mientras no estás?

Si ocurre un apagón que dure varias horas, los alimentos congelados podrían empezar a descongelarse. Si la electricidad regresa antes de que vuelvas, todo se volverá a congelar y, a simple vista, podría parecer que aquí no pasó nada. Justo por eso es complicado saber si la cadena de frío se rompió.

Para darte una idea de lo que pudo haber pasado dentro del congelador, existe un truco casero conocido como el vaso con agua y la moneda. Es una técnica que expertos en seguridad alimentaria consideran útil como referencia para detectar un posible deshielo.

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¿Cómo funciona el truco del vaso con agua y una moneda en el congelador?

No necesitas comprar nada ni usar aparatos especiales. Todo se basa en cómo se comporta el agua cuando se congela y luego se derrite.

Antes de salir, llena un vaso con agua y mételo al congelador hasta que quede completamente congelada. Pon una moneda o un pequeño cubo de hielo de otro color sobre la superficie del hielo. Vuelve a dejar el vaso dentro del congelador junto con el resto de los alimentos.

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¿Cómo interpretar el resultado cuando regreses de tu viaje?

Estos son los posibles escenarios:

La moneda sigue arriba:

Es una buena señal. Quiere decir que el hielo no se derritió por completo, así que es probable que no haya ocurrido un deshielo importante.

La moneda quedó a la mitad del vaso:

Significa que el hielo se derritió parcialmente antes de volver a congelarse. Eso sugiere que la temperatura subió durante algún tiempo y vale la pena revisar con más cuidado el estado de los alimentos.

La moneda está hasta el fondo del vaso:

Quiere decir que el hielo se derritió por completo en algún momento y después volvió a congelarse. Eso puede ser una señal de que la cadena de frío se interrumpió durante un buen rato. Si no sabes cuánto duró el apagón o si los alimentos alcanzaron temperaturas inseguras, las autoridades sanitarias recomiendan desechar los alimentos perecederos por precaución.

Este truco puede sacarte de la duda y servir como una referencia sencilla para saber si el congelador sufrió un deshielo mientras andabas fuera de casa.

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