Por qué la cuchara del espagueti tiene un hoyo en el centro (y no solo para escurrir el agua)

El agujero de la cuchara para espagueti no solo ayuda a escurrir el agua; en muchos modelos también sirve como referencia para medir una porción de pasta.

Seguro la has usado un buen de veces. Esa cuchara grandota con dientes en las orillas nunca falta en muchas cocinas porque hace mucho más fácil mover y servir espagueti u otras pastas largas sin que se anden resbalando. Además, cuando sacas la pasta de la olla, el hoyo del centro deja que escurra parte del agua antes de llevarla al plato.

Pero ese agujero no está ahí nomás para eso. Desde hace años se hizo muy popular la idea de que también sirve para medir una porción de espagueti seco. ¿Qué tan cierto es? Pues sí puede funcionar como referencia, aunque no pasa con todas las cucharas.

¿El hoyo en la cuchara del espagueti realmente sirve para medir la pasta?

En muchos modelos, el tamaño del hoyo permite meter un manojo de espagueti seco parecido a una porción individual. Si la pasta entra justo en el agujero, por lo general equivale a una cantidad cercana a la que suele prepararse para una persona.

Eso sí, no hay ninguna regla que obligue a todos los fabricantes a hacer ese agujero del mismo tamaño. Por eso, el diámetro puede cambiar de una cuchara a otra y, con eso, también la cantidad de pasta que alcanza a entrar.

Así que lo mejor es tomarlo como una guía y no como una medida exacta. Además, la porción ideal también depende del tipo de pasta, del platillo que vayas a preparar y, claro, del hambre que traiga cada quien.

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¿Para qué más sirve ese agujero en la cuchara?

Además de servir como referencia para calcular una porción en muchos utensilios, el hoyo ayuda a que el agua escurra mientras sacas la pasta de la olla. Así es más fácil servir el espagueti y evitas que llegue con demasiada agua al plato antes de mezclarlo con la salsa.

Los dientes que rodean la cuchara ayudan a sujetar mejor las tiras de pasta y hacen más fácil enrollarlas, sobre todo cuando preparas espagueti, linguine o fettuccine.

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Un truco útil para cocinar sin desperdiciar

Si eres de los que cocina pasta al tanteo, usar el agujero de la cuchara puede ayudarte a calcular una cantidad más cercana a la que de verdad necesitas. No sustituye una báscula de cocina, pero sí es un truco bastante práctico para no terminar haciendo espagueti de más.

Si lo que buscas es una medida más exacta, lo más confiable sigue siendo pesar la pasta seca antes de cocinarla. Así puedes ajustar mejor las porciones según cuántas personas van a comer y el tipo de platillo que vas a servir.

En muchas cucharas también funciona como una guía rápida para calcular una porción de espagueti, aunque no es una regla que aplique para todas. Conocer este detallito puede hacerte la vida más fácil en la cocina y, de paso, ayudarte a no desperdiciar la comida.

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