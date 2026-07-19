Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber: así fue el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo quedó marcada por lo ocurrido con la pelota. El Estadio Nueva York/Nueva Jersey fue escenario del primer show de medio tiempo en la historia de una Final de la Copa del Mundo, una producción de escala mundial que reunió música, futbol, cultura popular y una causa social frente a millones de espectadores.

Show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 / Soccrates Images Ampliar

El espectáculo transformó por completo el tradicional descanso entre los dos tiempos. En lugar de las imágenes habituales de los jugadores entrando al vestidor y del análisis táctico, el terreno de juego se llenó de bailarines, luces, escenarios móviles y algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

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Madonna abrió el espectáculo junto a Ronaldo y Ronaldinho

Madonna fue la encargada de iniciar el show y lo hizo acompañada por dos leyendas brasileñas: Ronaldo Nazário y Ronaldinho. La aparición de ambos exfutbolistas reforzó la conexión entre el espectáculo y la historia del Mundial, antes de dar paso a una sucesión de actuaciones rápidas diseñadas para mantener la intensidad sin afectar demasiado el desarrollo de la Final.

También apareció Justin Bieber dentro de una dinámica inspirada en el futbol, mientras BTS aportó el componente del K-pop frente a una audiencia completamente global. La producción buscó representar distintas regiones y generaciones, combinando estrellas consolidadas con fenómenos contemporáneos.

Ronaldinho, Madonna, Ronaldo / Michael Regan - FIFA Ampliar

Shakira volvió a adueñarse del Mundial con “Dai Dai”

Uno de los momentos más esperados llegó con Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. La colombiana volvió así al escenario más importante del futbol internacional, después de haber quedado ligada a distintas ediciones por canciones como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y “La La La”.

La actuación estuvo acompañada por una puesta en escena cargada de ritmo latino y afrobeats, confirmando que Shakira sigue siendo una de las artistas más identificadas con la Copa del Mundo.

Coldplay, el coro infantil PS22 y el director venezolano Gustavo Dudamel también formaron parte de un espectáculo que incluyó personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, reforzando su mensaje familiar y educativo.

Shakira / Quality Sport Images Ampliar

Un show histórico que también abrió el debate

Más allá de la música, el medio tiempo tuvo un propósito social: impulsar un fondo destinado a ampliar el acceso de niños a la educación y al deporte. Sin embargo, también abrió una discusión inevitable sobre la transformación del Mundial en un producto más cercano al modelo del Super Bowl.

Lo cierto es que FIFA rompió una tradición de casi un siglo. La Final de 2026 ya no fue solamente el partido más importante del futbol: también se convirtió en uno de los mayores espectáculos de entretenimiento del planeta.