¿Quiénes son los hermanos Buffer? Las legendarias voces que paralizaron la final del Mundial entre España y Argentina / Sebastian Widmann - FIFA

La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina no solo fue un duelo épico sobre el césped del Estadio Nueva York. Antes del pitazo inicial, dos voces legendarias del deporte mundial electrificaron al público con su inconfundible estilo: los hermanos Buffer, Michael y Bruce Buffer.

España vs Argentina / Johnny Fidelin Ampliar

“Let’s get ready to rumble!” se fusionó con “It’s time!” en un momento histórico que miles de aficionados compartieron en redes sociales. Pero… ¿quiénes son estos iconos que cruzaron del boxeo y las artes marciales mixtas (MMA) al fútbol más grande del planeta?

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Michael Buffer: el rey del “Let’s Get Ready to Rumble!”

Edad: 77 años.

77 años. Famoso por: Su frase icónica registrada como marca, que ha resonado en miles de combates de boxeo de élite ( Mike Tyson , Lennox Lewis, Evander Holyfield) y eventos masivos como WrestleMania o la NBA .

Su frase icónica registrada como marca, que ha resonado en miles de combates de ( , Lennox Lewis, Evander Holyfield) y eventos masivos como o la . Carrera: Empezó como modelo y actor antes de convertirse en el announcer más reconocido del boxeo. Su voz grave y carisma lo han llevado a películas, videojuegos y comerciales millonarios.

Empezó como modelo y actor antes de convertirse en el más reconocido del boxeo. Su voz grave y carisma lo han llevado a películas, videojuegos y comerciales millonarios. En el Mundial 2026: Junto a su hermano, dio el anuncio previo al kickoff de la gran final, uniendo el espectáculo del ring con la pasión del fútbol.

Bruce Buffer: la voz oficial de la UFC

Edad: 67 años.

67 años. Famoso por: Su grito “It’s time!” que abre cada evento de UFC desde hace más de 25 años. Es el anunciador oficial de la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo.

Su grito que abre cada evento de desde hace más de 25 años. Es el anunciador oficial de la mayor organización de del mundo. Carrera: Hermano menor de Michael (comparten padre, pero se conocieron de adultos). Ha anunciado en la NBA , NFL , NHL , Fórmula 1 e incluso eventos de poker. Su energía sobre el octágono es inigualable.

Hermano menor de Michael (comparten padre, pero se conocieron de adultos). Ha anunciado en la , , , e incluso eventos de poker. Su energía sobre el octágono es inigualable. En el Mundial 2026: Participó en la ceremonia de la final, llevando todo el hype de las peleas de campeonato al partido más visto del año.

🗣️🎙️ The Calm Before The Storm When @Michael_Buffer & I Announce The Opening Of The 2026 FIFA World Cup Finals Championship Game ⚽️🏆Between Argentina 🇦🇷 & Spain 🇪🇸!!! pic.twitter.com/4b5dqTNF87 — Bruce Buffer (@brucebuffer) July 19, 2026

¿Por qué los Buffer estuvieron en la final España vs Argentina?

La FIFA buscó un show de clase mundial para la primera final con un formato de espectáculo masivo en la Unión Americana. Los hermanos Buffer, con su experiencia en eventos de alto voltaje, fueron la elección perfecta para calentar al MetLife Stadium de Nueva Jersey antes del duelo entre Lionel Messi, Lamine Yamal y compañía.

Su aparición no fue casual: Michael Buffer ya había estado en las semifinales y ambos representan el entretenimiento deportivo que une generaciones y disciplinas. Fue un claro guiño al público estadounidense y global que creció con sus frases legendarias.

HISTÓRICO



Os irmãos buffer anunciando Espanha e Argentina na final da copa do mundo



Sensacional pic.twitter.com/I0Ad9S6hkt — JESUÍNO 🇹🇭🇧🇷 (@jebosio22) July 19, 2026

Cabe mencionar que los Buffer son medio hermanos que se reencontraron siendo adultos y desde entonces han colaborado en múltiples proyectos de gran escala. Su química en la final del Mundial 2026 fue puro fuego.