Muere Brenda Fricker, ganadora del Oscar y rostro inolvidable de Mi pobre angelito 2, a los 81 años

La despedida de una leyenda del cine

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brenda Fricker, una de las actrices más queridas y respetadas de Irlanda. La intérprete murió a los 81 años en Dublín, luego de enfrentar un periodo de problemas de salud, según confirmó su representante. La noticia provocó una ola de mensajes de admiración y despedida por parte de colegas, instituciones culturales y miles de seguidores alrededor del mundo.

Aunque las nuevas generaciones la recuerdan con cariño por su conmovedor papel de la Mujer de las Palomas en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, su trayectoria estuvo marcada por interpretaciones memorables que la convirtieron en una de las actrices más importantes del cine irlandés.

Mx - Brenda Fricker en "Casualty". (Photo by Don Smith/Radio Times/Getty Images) / Radio Times Ampliar

La primera actriz irlandesa en ganar un Oscar

El momento más importante de su carrera llegó en 1990, cuando recibió el Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del artista Christy Brown, en “Mi pie izquierdo”. Con ese reconocimiento hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en obtener una estatuilla de la Academia.

Su actuación, al lado de Daniel Day-Lewis, fue ampliamente elogiada por la crítica y continúa siendo considerada una de las más emotivas del cine contemporáneo. A partir de ese éxito consolidó una carrera internacional que la llevó a participar en producciones de Hollywood y en importantes proyectos para televisión.

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La inolvidable “Mujer de las Palomas”

Para millones de espectadores, Brenda Fricker quedó inmortalizada gracias a “Mi pobre angelito 2″. En la película interpretó a una mujer solitaria que vive rodeada de palomas en Central Park y que termina convirtiéndose en una inesperada amiga y consejera del pequeño Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin.

A pesar de contar con pocas escenas, su personaje se convirtió en uno de los más entrañables de la franquicia por el mensaje de empatía, amistad y esperanza que transmite durante la historia. Décadas después de su estreno, continúa siendo una de las figuras más recordadas de la película, especialmente durante la temporada navideña.

Mx - Brenda Fricker, ganadora del Oscar. / Bettmann Ampliar

Un legado que trasciende generaciones

La carrera de Brenda Fricker se extendió por más de 60 años e incluyó más de 90 producciones entre cine, televisión y teatro. También participó en títulos como “The Field”, “A Time to Kill”, “Angels in the Outfield”, “Veronica Guerin” y la serie británica “Casualty”, demostrando una versatilidad que le permitió destacar tanto en el drama como en producciones familiares.

En los últimos años recibió diversos reconocimientos por su contribución al cine irlandés, incluido un homenaje por parte de la ciudad de Dublín. Tras conocerse su fallecimiento, figuras de la industria la describieron como una actriz excepcional cuya sensibilidad y talento dejaron una huella imborrable en la pantalla.

Con su partida, el cine pierde a una intérprete que supo emocionar al público con personajes llenos de humanidad y que será recordada tanto por su histórica conquista del Oscar como por el entrañable papel que conquistó el corazón de millones de familias en todo el mundo.

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