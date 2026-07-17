FIFA premiará al campeón del Mundial 2026 con un exclusivo anillo de lujo al estilo de la NBA

Mx - Trofeo de la FIFA 2026. (Photo by Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jordan Bank - FIFA

Un premio inédito para la historia del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será recordada por ser la primera edición con 48 selecciones participantes, sino también por incorporar una tradición nunca antes vista en el fútbol internacional. Además del histórico trofeo y las medallas de oro, los jugadores del equipo campeón recibirán un exclusivo anillo de lujo, una distinción inspirada en las competiciones profesionales estadounidenses como la NBA, la NFL y la MLB.

Con esta decisión, la FIFA busca añadir un nuevo elemento de reconocimiento individual a quienes conquisten el torneo más importante del fútbol, siguiendo una costumbre profundamente arraigada en el deporte de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del Mundial junto con México y Canadá.

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Una joya personalizada y única

Los anillos serán fabricados de manera personalizada para cada integrante del equipo campeón. Cada pieza incluirá, en uno de sus lados, el emblemático trofeo de la Copa del Mundo y, en el otro, el escudo o emblema de la selección vencedora.

Además, cada anillo estará numerado individualmente y contará con un certificado oficial de autenticidad, convirtiéndose en una pieza de colección irrepetible. La FIFA producirá únicamente 30 anillos destinados a jugadores, cuerpo técnico y miembros autorizados de la selección campeona.

Durante la ceremonia de premiación, el capitán y el entrenador recibirán versiones provisionales del anillo, mientras que las piezas definitivas serán elaboradas una vez concluido el torneo para incluir todos los detalles personalizados del nuevo campeón mundial.

Mx - Banderas del Mundial. / hasan zaidi Ampliar

Oro, diamantes y piedras preciosas

De acuerdo con la información difundida por distintos medios especializados, los anillos estarán elaborados en oro amarillo de entre 14 y 18 quilates y contarán con incrustaciones de diamantes, rubíes o zafiros, dependiendo del diseño final.

Su fabricación artesanal y los materiales utilizados elevarían su valor hasta aproximadamente 130 mil euros por unidad, aunque la FIFA no ha confirmado oficialmente un precio. Más allá de su costo económico, el verdadero valor de estas piezas radicará en representar el logro más importante que puede alcanzar un futbolista a nivel de selecciones nacionales.

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También habrá una edición para aficionados

Como parte del lanzamiento, la FIFA producirá un total de 2 mil 026 anillos. De ellos, únicamente 30 estarán destinados al equipo campeón, mientras que los mil 996 restantes se pondrán a la venta para coleccionistas y aficionados de todo el mundo.

Cada ejemplar comercial también estará numerado y certificado, aunque no contará con la personalización exclusiva reservada para los integrantes de la selección vencedora. El organismo aún no ha revelado la fecha de comercialización ni el precio oficial de estas piezas.

Mx - Anillo para los ganadores del Mundial 2026 Ampliar

Un Mundial con sello estadounidense

La incorporación de estos anillos representa otro de los elementos con los que la FIFA pretende acercar el Mundial 2026 a la cultura deportiva de Norteamérica. La tradición de entregar anillos de campeonato forma parte de la identidad de ligas como la NBA y la NFL, donde cada temporada los jugadores reciben una joya conmemorativa tras conquistar el título.

Ahora, el fútbol adopta esa costumbre por primera vez en una Copa del Mundo. Así, quien levante el trofeo en la final del Mundial 2026 no solo quedará inscrito en la historia del deporte, sino que también regresará a casa con una de las piezas más exclusivas jamás entregadas por la FIFA, un símbolo destinado a convertirse en un nuevo ícono del campeonato más prestigioso del planeta.