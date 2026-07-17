¿Donald Trump entregará la Copa del Mundo 2026? Esto se sabe sobre la ceremonia de la Final

El Mundial 2026 llega a su final el próximo 19 de julio del mismo año y vaya que se ha visto el peso político dentro y fuera de las canchas. Así que muchos especulan que Donald Trump estará presente en el torneo para entregar el trofeo de la Copa del Mundo a sus ganadores pero te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

¿Es cierto que Donald Trump entregará la Copa del Mundo 2026?

La ceremonia de premiación del Mundial 2026 suele estar encabezado por el presidente de la FIFA y en ciertas ocasiones, por jefes de Estado o representantes del país anfitrión. Para esta Copa del Mundo 2026, la FIFA confirmó que Gianni Infantino y Donald Trump entregarán juntos el trofeo ya que, Estados Unidos es la sede final del juego y Trump es el presidente de esa nación.

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No es la primera vez que un presidente participa en la premiación

La ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 y no es la primera vez que participa un mandatario en un evento de tal magnitud.

Sin embargo, la presencia de Trump ha generado un interés especial porque meses antes protagonizó un momento bastante polémico durante la Final del Mundial de Clubes 2025. En aquella ocasión permaneció sobre el escenario durante parte de la celebración del equipo campeón, un hecho que provocó reacciones divididas y se volvió viral en redes sociales.

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para el 19 de julio de 2026 en el Met Life Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Así, el partido definirá al nuevo campeón del mundo y marcará el cierre del primer Mundial con 48 selecciones participantes, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Aunado a ello, el interés deportivo y la ceremonia de premiación ya genera expectativa por la presencia de Donald Trump y Gianni Infantino, quienes serán los encargados de entregar el trofeo al equipo ganador.