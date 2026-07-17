El gobierno quiere exonerar a su gente y nombrar a Ernesto Ruffo nuevo rey del huachicol: Guadalupe Acosta

Luego de la detención de exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, señalado por la Fiscalía General de la República como parte del entramado del llamado huachicol fiscal, el dirigente de recientemente creado partido Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que no se deslinda del exgobernador, pero aseguró que aunque es parte del Consejo Consultivo Ciudadano, no milita en Somos MX.

No digo esto para deslindarme de Ernesto, yo lo respeto y aprecio mucho”. —

El político consideró como “un acto de gran injusticia, como se presentó ayer la cosa; Ernestina Godody pone Ernesto como el cerebro responsable de todo el huachicol fiscal que se ha vivido en México y eso es una cosa sin sentido”.

TE PODRÍA INTERESAR: Ernestina Godoy detalla captura de Ernesto Ruffo; Lo acusa de contrabandear más de 15 millones de litros de gasolina

Y refirió que “ no se puede hacer huachicol fiscal sino tienes la Aduana, sino tienes la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, y ahora resulta que Ernesto Ruffo es el hombre que puede conjugar a todos estos elementos desde la oposición” .

Por ello señaló que todo esto es “una cortina de humo por la mala relación de México con el gobierno norteamericano”. Y recalcó que “están exculpando a los verdaderos responsables del huachicol que es el gobierno”. “No se entiende la realización de un acto delictivo de esta naturaleza y este monto sin la partición del gobierno”.

El dirigente del nuevo partido aclaró que desde que se conoció el caso, Ruffo, el exgobernador panista “me explicó perfectamente cómo estaba este asunto hace más de un año, me explicó que él no tiene permisos para importan gasolinas, el tiene una empresa que desde 2019 -bajo el gobierno López Obrado” lo único que hace es llevar temas de agentes aduanales, pero ellos no compran ni transportan, lo transporta otra empresa que contrata la comercializadora y ellos no supervisan lo que entra”.

TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum niega persecución política por detención de Ernesto Ruffo; defiende investigación

Y recalcó que “es el gobierno el que permite que se meta más gasolina con un permiso que puede ser menor… a Ernesto no le toca revisar lo que se mete”.

“No veo que están investigan a Rafael Marín ni a Horacio Duarte o Ricardo Peralta ni a ninguno de los responsables de las aduanas en México sino queriendo poner al nuevo rey del huachicol que es Ernesto. Lo que quieren es exonerar a su gente”.

Finalmente, recordó que “Ernesto no huyó a Estados Unidos donde tiene nacionalidad, fue a la FGR por su pie y mostró toda su disposición para que se revisaran las cosas”, por lo que Acosta Naranjo se cuestiona ¿Dónde está Rocha y Mario Delgado, dónde la Barredora y Adán Augusto?

Actualmente, el exgobernador de Baja California se encuentra en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México y se espera que su audiencia se reanude a las ocho de la noche.

Síguenos en Google News y encuentra más información