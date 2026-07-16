FGR detiene a ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel señaló directamente a las autoridades federales de proteger redes de corrupción que permiten el huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible o huachicol fiscal.

Ruffo Appel, de 74 años, fue aprehendido en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, señalado por la posible comisión del delito de huachicol fiscal. Ampliar

¿De qué se acusa al exgobernador Ernesto Ruffo?

La FGR acusa que la detención resulta de una compleja operación relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible a través de una empresa que fundó quien fue el primer gobernador del PAN en BC.

Aunque el comunicado oficial no lo especifica, Ruffo es socio mayoritario de la empresa denominada Ingemar S.A. de C.V., quye se enfoca en el sector de hidrocarburos.

¿Por qué se investigó a la empresa de Ernesto Ruffo, exgobernador de BC?

En julio de 2025, elementos estatales y federales decomisaron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vinculó con este decomiso a la empresa mexicana Ingelmar y la estadounidense Belar Fuels.

A dichas empresas se les investigó por la falsificación de documentos para ingresar más combustible del que tienen autorizado a territorio mexicano.