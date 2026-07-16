Ernestina Godoy detalla captura de Ernesto Ruffo; Lo acusa de contrabandear más de 15 millones de litros de gasolina

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, detalló el operativo mediante el cual las autoridades lograron la detención de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California y presunto fundador de una empresa portuaria vinculada al huachicol fiscal.

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¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?

La investigación que originó este golpe operativo comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, señaló, y a partir de ese hecho, el cruce sistemático de información fiscal, aduanera y ferroviaria reveló un sofisticado esquema logístico. La red importaba diésel y gasolina regular desde refinerías en Texas, Estados Unidos, para distribuirlos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Para evadir impuestos, las empresas involucradas declaraban apenas el 10% de la capacidad real de los carros tanque de ferrocarril. La funcionaria indicó que reportaban cerca de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.

El combustible ingresaba sin revisión por aduanas de Tamaulipas y se descargaba en espuelas ferroviarias para su posterior distribución en pipas de diversas compañías.

Godoy Ramos informó que, tan solo entre enero y julio de 2025, la organización realizó cuatro mil 238 operaciones de importación irregular, lo que generó un perjuicio estimado en más de cuatro mil millones de pesos.

Puntualizó que se detectó la omisión de declarar más de 15 millones de litros de combustible, lo que equivale a una evasión de 106.8 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA.

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¿Qué halló la FGR durante la investigación?

Para ocultar las ganancias, la organización criminal utilizaba un esquema financiero de triangulación de fondos hacia el extranjero. La fiscal señaló que se detectaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos en unas 80 cuentas bancarias nacionales, además de transacciones cambiarias superiores a los mil 386 millones de dólares.

Estas cuentas funcionaban como “cuentas puente”, recibiendo y transfiriendo el dinero de inmediato para mantener saldos mínimos y ocultar a los beneficiarios finales.

Como resultado de esta primera etapa de la investigación, la institución obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos prioritarios, logrando la captura de Ernesto “N” y cuatro implicados más.

La titular de la FGR destacó que, del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, se ha llevado a proceso a 407 personas asociadas a redes de contrabando, entre las que figuran socios de empresas, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales.

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