¿Qué significa el 304 de Lamine Yamal? El número con el que festeja el futbolista es más que una celebración

Lamine Yamal se está llevando los reflectores como era de esperarse en el Mundial 2026. Sin embargo, hay un festejo del futbolista que está llamando mucho la atención de su festejo “304” que lo hace regresar a sus orígenes, así que te contamos todo lo que significa este festejo y todos los detalles de éste.

¿Por qué Lamine Yamal celebra con el número 304?

Desde sus primeros partidos con el FC Barcelona, lamine Yamal ha festejado con sus dedos haciendo el número 3 y 4, pero en realidad es un “304”.

La respuesta está en sus orígenes y es que el “304” hace referencia a los últimos tres dígitos del código postal 08304 que corresponden al barrio de Rocafonda en Mataró, Barcelona. Ahí, en ese barrio, creció el futbolista top del momento.

Mx - Barrio de Rocafonda, de donde nace el "304" de Lamine Yamal Ampliar

¿Cómo es el barrio de Rocafonda donde creció Lamine Yamal?

Ubicado en Mataró, a unos 30 kilómetros de Barcelona, Rocafonda comenzó a poblarse por allá de la década de los 60 para recibir a familias que eran de clase obrera, principalmente del sur de España. Con el paso de los años, Rocafonda se convirtió en el hogar de miles de personas migrantes provenientes de Marruecos, África subsahariana, América Latina y Europa del Este.

Debido a este contexto, el barrio enfrenta distintas problemáticas sociales y urbanísticas pues los niveles de alta densidad de población y bajos niveles de renta, además de estar estigmatizado, provocan que a las familias que viven ahí se les complique tener una vida digna. Sin embargo, sus habitantes lo describen como una comunidad trabajadora, unida y con una fuerte pasión por el futbol.

Es importante mencionar y recordar que los padres de Lamine Yamal son inmigrantes y al ser tan jóvenes, decidieron refugiarse en ese barrio del que tanto se siente orgulloso Lamine Yamal.

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Las posturas políticas de Lamine Yamal han definido su carrera

Además de ser orgullosamente de ese barrio, Lamine Yamal también ha llamado la atención por algunos de sus mensajes relacionados con el genocidio en Gaza.

Y es que recientemente que el Barcelona ganó un título más a su favor, Lamine Yamal festejó con una bandera de Palestina, protesta que ha sido tomada por varios artistas y figuras del espectáculo para hacer frente a su postura de apoyo.

Ante esto, muchos se le fueron encima, sin embargo, él siempre ha estado del lado correcto de la historia y sus raíces son el origen de su conciencia social a sus tan solo 19 años recién cumplidos. Esto demuestra cómo es que utiliza su voz para llevar el mensaje más humilde a los más jóvenes.