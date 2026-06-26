¿Qué mensaje dejó Felipe VI en Jalisco? Esto dijo sobre la relación entre España y México

Durante su visita a Guadalajara, el Rey Felipe VI habló sobre la relación bilateral entre España y México, y señaló que el vínculo entre ambas naciones registra una evolución positiva y proyecta perspectivas de desarrollo para el futuro.

Audiencia del Rey a una representación de la colectividad española residente en los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de su asistencia en Guadalajara al partido de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” entre Uruguay y España.



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¿Qué dijo el Rey Felipe VI sobre la relación entre España y México?

El monarca fundamentó esta proyección en el crecimiento de la movilidad de los ciudadanos en ambas direcciones, así como en los intercambios económicos, empresariales y culturales que se mantienen vigentes.

Ante la comunidad española residente en la entidad, el Rey destacó que la excelente y duradera relación bilateral es impulsada por los ciudadanos que viven en ambos lados del Atlántico, así como por una sólida presencia empresarial, intercambios culturales y académicos que auguran un futuro próspero.

Asimismo, manifestó la necesidad de trabajar en el diseño de mejores condiciones para los ciudadanos de ambos países.

Aprovechó la ocasión para trasladar el cariño de la reina Letizia, recordando el especial afecto que ella tiene por la ciudad y su universidad.

En el marco de su asistencia al partido de la “Copa Mundial de la FIFA 2026” entre Uruguay y España disputado en Guadalajara (México), el Rey ha mantenido un encuentro con el gobernador de Jalisco y una audiencia con la colectividad española residente en México. pic.twitter.com/iKv3vu8klE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2026

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¿Qué expresó sobre la emergencia en Venezuela?

A pesar del ambiente cercano y la expectativa por el partido de la selección española, el monarca reservó un momento de solemnidad para expresar su total solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Ante la tragedia de los dos terremotos, el Rey lamentó el incremento de víctimas y desaparecidos, y confirmó que el Gobierno de España ya ha desplegado equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que se coordinan más apoyos a través de la AECID para mitigar las consecuencias de este desastre natural.

El Rey envía un mensaje de cariño y apoyo al pueblo venezolano tras la catástrofe causada por los dos terremotos que han afectado gravemente al país. pic.twitter.com/YWjlUtQxOc — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2026

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El Rey se reúne con Pablo Lemus

Como parte de su agenda institucional, el Rey mantuvo en Guadalajara un encuentro clave con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en las instalaciones de un hotel.

La comitiva española estuvo integrada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y la cónsul general de España en Guadalajara, Olga Cabarga Gómez.

Por parte del estado de Jalisco, acompañaron al gobernador Lemus Navarro el jefe de la Oficina del Gobernador, Rafael Martínez Ramírez; la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón; el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, José Mauro Garza Marín; y la directora general de Asuntos Internacionales, Lillan Rizk Rodríguez.

Qué honor recibir al Rey de España, Felipe VI, en el marco del Mundial y previo al partido de España vs. Uruguay en el Estadio Guadalajara; vamos a sostener una reunión de colaboración en beneficio de nuestras comunidades. pic.twitter.com/pQGUtAtged — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 26, 2026

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