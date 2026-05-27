Los jugadores más importantes que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato expandido a 48 selecciones y sus tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, sino también porque reunirá a una generación de jóvenes talentos que darán sus primeros pasos en la competición más importante del fútbol mundial. Algunos ya son figuras consagradas en sus ligas; otros son apenas adolescentes que se han ganado su lugar a fuerza de talento y carácter. Todos tienen algo en común: será su primer Mundial.

Mundial 2026 y el balón ubicado en China / VCG Ampliar

Santiago Giménez — El goleador del Tri

Posición: Delantero | Club: AC Milan | Edad: 25 años

La historia de Santiago “El Bebote” Giménez con la Selección Mexicana tiene un capítulo pendiente. Nacido en Buenos Aires el 18 de abril de 2001, hijo del exfutbolista argentino Christian “Chaco” Giménez, creció en México desde los tres años y se formó en las fuerzas básicas del Cruz Azul. Su trayectoria europea comenzó en 2022, cuando el Feyenoord apostó por él en un movimiento que muchos consideraban arriesgado —y que terminó siendo uno de los fichajes más rentables de la historia del club holandés.

Santiago Giménez con Selección Mexicana / Icon Sportswire Ampliar

Con los Rojiblancos de Rotterdam, Giménez se convirtió en el mexicano con más goles en Europa durante su primera temporada, superando marcas históricas de Luis García y Javier “Chicharito” Hernández. En su segunda campaña cerró el año 2023 con 31 anotaciones, superando el récord de Luis Suárez con el Ajax en 2009. En enero de 2025 dio el salto al AC Milan, donde acumula más de 103 goles combinados entre Cruz Azul, Feyenoord, Milan y la Selección Nacional.

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Lo que hace especial su debut mundialista es la deuda pendiente: Giménez no fue convocado para Qatar 2022 por decisión del entonces técnico Gerardo Martino. Cuatro años después, llega al torneo como la referencia ofensiva del Tri en casa, listo para cobrar esa cuenta con una Copa del Mundo que le fue negada la primera vez.

Gilberto Mora — El niño récord de México

Posición: Mediocampista | Club: Xolos de Tijuana | Edad: 17 años

Si hay un nombre que ha electrizado a la afición mexicana de cara a este Mundial, es el de Gilberto Mora. El oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nacido el 14 de octubre de 2008, acumula récords casi de forma automática: es el titular y anotador más joven en la historia de la Primera División mexicana (a los 15 años y 320 días) y el debutante más precoz con la Selección Mayor (a los 16 años y 94 días). Fue pieza clave y titular en la Copa Oro 2025 que conquistó el Tri, y en el Mundial Sub-20 registró tres goles y tres asistencias ante rivales como Brasil, España, Marruecos y Chile.

Gilberto Mora con México / Eurasia Sport Images Ampliar

Su perfil de mediocampista con visión de juego, inteligencia táctica y olfato goleador le ha valido comparaciones con Endrick del Real Madrid por parte de su propio entrenador, Sebastián Abreu, y ha despertado el interés formal de grandes clubes europeos, incluyendo al FC Barcelona. Su representante es nada menos que Rafaela Pimenta, la misma que maneja la carrera de Erling Haaland.

Si “Morita” completa en buenas condiciones físicas el debut de México contra Sudáfrica el 11 de junio, se convertiría en el mundialista mexicano más joven de la historia, superando el registro de Manuel “Chaquetas” Rosas, que en Uruguay 1930 debutó con 18 años y 88 días. Un récord de casi un siglo en sus pies.

Lamine Yamal — La joya que ya tiene palmarés

Posición: Extremo derecho | Club: FC Barcelona | País: España Edad: 18 años

Hablar de Lamine Yamal es hablar del jugador más precoz y mediático de los últimos años. Con apenas 18 años ya es campeón de la Eurocopa 2024, ganador del Golden Boy, el goleador más joven de LaLiga y el jugador más joven en anotar en una Eurocopa —gol incluido ante Francia en las semifinales de ese torneo, un día antes de cumplir sus 17 años. El Mundial 2026 será su debut en el torneo máximo, aunque llega recuperándose de una lesión muscular que podría retrasar su debut hasta el segundo partido de España.

Lamine Yamal UEFA Nations League 2025 Semi-final / Alexander Hassenstein Ampliar

Su presencia en el equipo de Luis de la Fuente es innegociable. España lo considera el eje de su proyecto para una segunda estrella mundialista, y el extremo del Barça llega al torneo con experiencia internacional que muy pocos jugadores de su edad han tenido jamás.

Florian Wirtz — La deuda con el destino

Posición: Mediocampista ofensivo | Club: Liverpool FC | País: Alemania | Edad: 23 años

El caso de Florian Wirtz es el de un talento al que el destino le cobró deuda antes de darle su recompensa. Se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una rotura de ligamento cruzado apenas tres meses antes del torneo. Sin él, Alemania protagonizó una de sus peores actuaciones históricas, eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva.

Germany vs Ghana - International Friendly / Christian Kaspar-Bartke Ampliar

En 2026, Wirtz llega con plena madurez, habiendo liderado al Bayer Leverkusen a uno de los años más extraordinarios de cualquier club en la historia reciente de Europa, con 18 goles y 19 asistencias en una temporada. Su traspaso al Liverpool en 2025 por aproximadamente 125 millones de euros lo consolida como uno de los jugadores más cotizados del planeta. Con su visión de juego, su capacidad de desequilibrar con y sin balón, y la libertad que le otorga el técnico Julian Nagelsmann, Wirtz es la gran esperanza alemana de volver a lo más alto.

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Endrick — Brasil apuesta por su futuro

Posición: Delantero | Club: Olympique de Lyon (cedido) | País: Brasil | Edad: 19 años

Endrick llegó al Real Madrid con apenas 18 años cargado de expectativas. El Mundial 2026 será su primera Copa del Mundo y la vitrina perfecta para demostrar por qué Brasil apostó tan fuertemente por él. Su explosividad, potencia física, definición dentro del área y velocidad lo convierten en un atacante de perfil diferente al que Brasil ha tenido en los últimos años. Acompañado de figuras como Vinícius Jr. y Raphinha, el joven delantero buscará consolidarse como el futuro del fútbol brasileño en el escenario más grande.

Endrick Road to 26 Brazil vs Croatia / Icon Sportswire Ampliar

Jude Bellingham — El comandante inglés

Posición: Mediocampista | Club: Real Madrid | País: Inglaterra | Edad: 22 años

Bellingham ya no es una promesa: es una realidad. Campeón de la Champions League y de LaLiga con el Real Madrid, el mediocampista inglés ha demostrado que puede dirigir un equipo de los más grandes del mundo desde los 20 años.

Final - UEFA EURO 2024 Jude Bellingham / Stu Forster Ampliar

Su capacidad para atacar, defender, organizar y aparecer en momentos decisivos lo convierten en el motor de Inglaterra. El Mundial 2026 será su primera Copa del Mundo, y llega con la experiencia de haber disputado partidos de altísimo nivel tanto en clubes como en selecciones. La afición inglesa deposita en él gran parte de sus esperanzas de conquistar el trofeo que llevan más de 60 años persiguiendo.

Erling Haaland — El androide que llevó a Noruega de regreso

Posición: Delantero centro | Club: Manchester City | País: Noruega | Edad: 25 años

Erling Haaland no solo debutará en un Mundial: él fue quien hizo posible que Noruega estuviera en uno por primera vez desde Francia 1998, un torneo que se disputó antes de que él naciera. El “Androide” lideró una clasificación histórica e implacable: Noruega ganó sus ocho partidos, terminó invicta con una diferencia de goles de +31, y Haaland anotó 16 de ellos —el doble que cualquier otro jugador europeo en esa fase— convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la historia en rondas clasificatorias mundialistas. La noche simbólica llegó en San Siro, cuando con un doblete ante Italia en el minuto 77 selló la clasificación y condenó a los azzurri al repechaje.

International Friendly Erling Haaland / Stuart Franklin Ampliar

Con 25 años, Haaland ya es el máximo goleador histórico de Noruega. Su combinación de velocidad, potencia física, inteligencia de movimiento y una frialdad casi mecánica frente al arco lo posicionan como uno de los delanteros más letales que ha visto el fútbol moderno. En el Manchester City ha roto récord tras récord en la Premier League.

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Ahora, en el escenario más grande, compartirá protagonismo con su compatriota Martin Ødegaard, el creativo del Arsenal que maneja los hilos del equipo. Noruega llega al Grupo I con Francia, Senegal e Irak: un grupo exigente para una selección que vuelve con hambre de demostrar que esta generación no vino solo a completar el cuadro de 48 equipos.

Lo que hace único a este Mundial

La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las leyendas que buscan su último título —Messi, Cristiano, Neymar—, sino que también albergará a esta generación de debutantes que, en muchos casos, podrían convertirse en los dominadores del fútbol mundial durante la próxima década.

The panoramic view of Banorte Stadium, seen from its main esplanade in the southern part of Mexico City, Mexico, on May 13, 2026. On May 14, FIFA will take control of Banorte Stadium to begin preparations for the 2026 World Cup. (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

Para jugadores como Gilberto Mora y Lamine Yamal, el torneo llegará cuando apenas están comenzando su historia. Para otros como Wirtz o Giménez, será la oportunidad de saldar una deuda pendiente. En los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, el futuro del fútbol tiene cita con el presente.