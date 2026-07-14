Sheinbaum descarta delito de Marina del Pilar por audio sobre seguridad en Baja California

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que haya delito que perseguir contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, después que se diera a conocer un audio donde ofrecía brindar información en materia de seguridad de la entidad.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que hasta el momento no se tiene certeza con quién mantenía la llamada, a pesar de que la gobernadora confirmó que los audios difundidos corresponden a fragmentos de una conversación que sostuvo con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos.

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Sheinbaum Pardo recordó que Marina del Pilar le comentó con anterioridad que realizaba gestiones para recuperar su visa.

“Ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa, pero como se oye, o sea, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. Nada que lo comprometa. Entonces, ella lo explicó y no pensamos que hay un delito que perseguir porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad. Entonces, ella hace sus propias gestiones personales, nosotros no fuimos informados cuando le pregunté, me dijo: yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver, pero no a costa de una información relevante.” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué diferencia hizo Sheinbaum con el caso de Chihuahua?

La Presidenta de México consideró que no es posible comparar esta actuación de Marina del Pilar con la actuación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ya que enfatizó, esta permitió la intervención y actuación de agentes de la CIA.

“¿Qué es diferente el caso Chihuahua? ¿Por qué? Porque el caso Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Esta llamada de teléfono que se da a conocer ayer por un periodista... Pues es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué dijo Seguridad sobre el contenido del audio?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, insistió que no existe una investigación contra Marina del Pilar, debido a que lo difundido no refiere la difusión de datos considerados de seguridad nacional, e incluso dijo, puede difundir lo que ya es público.

“En el audio lo que se escucha y lo escuchamos todos es cuando dice qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué. No está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque, repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad, ¿Qué se ve? ¿Qué es información que se pudiera compartir? ¿Incidencia delictiva? ¿Blancos prioritarios o casos que haya en curso? Sería lo único que se pudiera compartir”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El funcionario comentó que la gobernadora no le detalló quiénes la buscaron ni cómo recibió la llamada telefónica e insistió que no se puso en riesgo la seguridad de la entidad ni del país.

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