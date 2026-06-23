Marina del Pilar confirma audio filtrado: Busca recuperar su visa de EU revocada

Un audio difundido reveló conversaciones relacionadas con los intentos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para recuperar la visa estadounidense que le fue revocada en 2025. La gobernadora confirmó que el audio es auténtico.

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En entrevista con Carlos Loret de Mola la directora del Semanario Zeta de Tijuana, Adela Navarro, informó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, señaló que sí está realizando trámites formales ante el Departamento de Estado a través del Consulado para recuperar su visa.

“Lo que hicimos en el semanario Z pues fue contactar a la gobernadora primero para saber si era legítimo, si realmente era ella quien estaba en esa conversación, lo cual ella confirmó y efectivamente nos dijo que había sucedido en enero cuando una persona la contacta y le dice que la puede ayudar a dar su visa. Y en ese contexto se da la conversación que fue filtrada”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta de Tijuana

¿Qué dijo la directora de Semanario Zeta?

La directora del Semanario Zeta de Tijuana dijo que Marina del Pilar les informó que no sabía de donde provenía el audio que fue grabado en enero y aunque aceptó la conversación telefónica con la persona intermediaria aseguró que nunca se realizó alguna reunión presencial.

“Esta llamada llegó hasta ese momento y ya no hubo un seguimiento ni por parte de la persona que se ofreció como intermediario ni por parte de ella”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta de Tijuana

¿El caso está relacionado con otros señalamientos políticos?

Sobre los narcopolíticos mencionó que no es el caso de la gobernadora de Baja California porque Estados Unidos no ha informado sobre cargos contra ella como en el caso del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, que tiene una acusación formal donde exigen su detención con fines de extradición.

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