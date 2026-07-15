Fue una trampa de Jaime Bonilla, confiesa Marina del Pilar sobre audios “manipulados”

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar dio a conocer que los audios son de una reunión del diciembre de 2025 y ahora fueron “burdamente manipulados y sacados de contexto”.

Por limar asperezas con su antecesor, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dijo que habría aceptado la oferta de Jaime Bonilla para reunirse con personas de Estados Unidos, “por buena fe” en Tijuana en diciembre de 2025, cuando fueron grabados los audios que sacados de contexto se dieron a conocer recientemente.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal detalló que se habría reunido con los conocidos al exgobernador para lo que pensó sería una charla relacionada con el tema bilateral y sobre su visado.

“Recibí como una autoridad legitima de Estados Unidos y que veníamos a trabajar sobre la relación binacional y el tema de la visa”, asegurando “el que nada debe nada teme”.

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Marina del Pilar recalcó que “nunca he proporcionado información confidencial de las mesas de Seguridad”.

Detalló que “la grabación es de una reunión del día 15 de diciembre de 2025 en Tijuana en donde“, pero que ”hoy queda claro para todos que fue una trampa” y desde su gobierno se han tomado las medidas judiciales correspondientes.

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