Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, encabeza una red de narcotráfico: Jaime Bonilla

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso tras una denuncia de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, encabeza una red de tráfico y distribución de drogas, junto con su exmarido, aseguró el exgobernador del estado Jaime Bonilla.

Detalló que lleva a cabo esta actividad junto con “un buen numero de colaboradores”, asegurando que cuatro de ellos, pertenecientes a la Fiscalía y la policía estatales, fueron detenidos contrabandeando droga.

Así lo reafirmó en entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en Así las Cosas W.

- ¿Es una narcogobernadora?

- Así es, así es, comprobado.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Ampliar

Bonilla también afirmó que no le preocupa y ni le tiene miedo a los ataques políticos de la gobernadora, en referencia a la vinculación a proceso en su contra por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades durante su gestión, tras una denuncia de Marina del Pilar.

Destacó que le van a ganar en juzgados “porque es una mujer muy desacreditada” y adelantó que en tres semanas dará a conocer información para reafirmar sus señalamientos.

¿De qué acusa a Jaime Bonilla?

El caso contra Jaime Bonilla está relacionado con la contratación irregular de la empresa Next Energy para construir una planta de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali que no se concretó.

La denuncia señala que el contrato comprometía al estado a pagar 35 mil millones de pesos durante los próximos 30 años.