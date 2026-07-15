Nuevo calendario SEP 2026-2027 es oficial: ¿qué diferencia hay entre el de 185 y 190 días?

La SEP publicó dos calendarios oficiales para el ciclo escolar 2026-2027: uno de 185 días para educación básica y otro de 190 días para escuelas normales.

La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, por fin publicó los calendarios oficiales para el ciclo escolar 2026-2027. Con esto se confirmó lo que ya te habíamos adelantado aquí en W Radio: el regreso a clases para millones de estudiantes de educación básica será el 31 de agosto de 2026, mientras que el ciclo escolar terminará en julio de 2027.

Eso sí, dio a conocer dos calendarios distintos, pero no significa que todos los alumnos tengan que seguir ambos. Cada uno está pensado para un tipo de escuela diferente y aquí te contamos cuál es el que realmente te interesa.

¿Qué calendario SEP 2026-2027 aplica para preescolar, primaria y secundaria?

El calendario que le importa a la mayoría de las familias es el de 185 días efectivos de clases, porque es el que deberán seguir las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de:

Preescolar.

Primaria.

Secundaria.

Aquí vienen marcadas las fechas de inicio y fin del ciclo escolar, las vacaciones, los Consejos Técnicos Escolares , la entrega de boletas y todos los eventos importantes que tendrán alumnos y maestros durante el año.

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Este calendario aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Ampliar

¿Para quién es el calendario SEP de 190 días?

Ese calendario está dirigido a las escuelas normales y a las instituciones donde se preparan las futuras maestras y maestros del país. Como se trata de una formación profesional, incluye actividades que no aparecen en el calendario de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuáles son las diferencias entre el calendario de 185 y el de 190 días?

Aunque los dos corresponden al ciclo escolar 2026-2027, cada uno organiza actividades completamente distintas.

En el calendario de 185 días, el que siguen la mayoría de los estudiantes, aparecen las fechas de preinscripción para preescolar, primer grado de primaria y secundaria, los periodos para registrar calificaciones y entregar boletas, además de las sesiones de Consejo Técnico Escolar, que normalmente se realizan el último viernes de cada mes y en las que los alumnos no tienen clases.

También incluye las vacaciones y los días oficiales de suspensión de actividades para las escuelas de educación básica de todo el país.

En cambio, el calendario de 190 días incorpora actividades propias de las escuelas normales, como jornadas de planeación académica, prácticas profesionales de los estudiantes normalistas, participación en los Consejos Técnicos Escolares y los exámenes profesionales para quienes están por convertirse en maestras y maestros.

Esas actividades son las que explican los cinco días adicionales respecto al calendario de educación básica.

Entonces, ¿qué calendario debes revisar?

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria, no hay pierde porque el que debes consultar es el calendario de 185 días.

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