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Locura por Erling Haaland: Más de 500 bebés en Perú son registrados con el nombre del noruego

El impacto de Erling Haaland tras su participación en el Mundial 2026 llegó a que algunos bebés sean nombrados como el delantero.

Erling Haaland

Erling Haaland / Julian Finney - FIFA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Tras marcar 7 goles en su primera participación en una Copa del Mundo, Erling Haaland cautivó a millones de personas alrededor del mundo.

Erling Haaland contra Brasil

Erling Haaland contra Brasil / Richard Sellers/Allstar

Fue por eso que algunos padres en Perú, decidieron llamar a sus hijos con el nombre del Noruego. Según Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 468 bebés fueron inscritos con “Haaland”.

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Otros 91 con “Erling Haaland” y algunos con el nombre completo “Erling Braut Haaland”, lo que hace que sean más de 500 casos en apenas unos días después de su eliminación ante Inglaterra en los Cuartos de Final.

Otros casos en los que jugadores del Mundial han inspirado para nombres de bebés en Perú son Lamine Yamal, Mo Salah, Kylian Mbappé, Pedri y Jude Bellingham.

Erling Haaland previo al encuentro de Cuartos de Final

Erling Haaland previo al encuentro de Cuartos de Final / Hannah Peters - FIFA

Aunque tampoco son el único país con un caso similar, en México, específicamente en Monterrey, el Registro Civil reportó un aumento en los nombres Mateo, Santiago y Julián por los jugadores de la Selección Mexicana.

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