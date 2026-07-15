Locura por Erling Haaland: Más de 500 bebés en Perú son registrados con el nombre del noruego

Tras marcar 7 goles en su primera participación en una Copa del Mundo, Erling Haaland cautivó a millones de personas alrededor del mundo.

Erling Haaland contra Brasil / Richard Sellers/Allstar Ampliar

Fue por eso que algunos padres en Perú, decidieron llamar a sus hijos con el nombre del Noruego. Según Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 468 bebés fueron inscritos con “Haaland”.

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Otros 91 con “Erling Haaland” y algunos con el nombre completo “Erling Braut Haaland”, lo que hace que sean más de 500 casos en apenas unos días después de su eliminación ante Inglaterra en los Cuartos de Final.

Otros casos en los que jugadores del Mundial han inspirado para nombres de bebés en Perú son Lamine Yamal, Mo Salah, Kylian Mbappé, Pedri y Jude Bellingham.

Erling Haaland previo al encuentro de Cuartos de Final / Hannah Peters - FIFA Ampliar

Aunque tampoco son el único país con un caso similar, en México, específicamente en Monterrey, el Registro Civil reportó un aumento en los nombres Mateo, Santiago y Julián por los jugadores de la Selección Mexicana.